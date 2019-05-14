500萬比特幣搶案男子逃亡 受害人帶人押人落網

2019-05-14 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



江姓男子等人涉及500萬元比特幣搶案，被新北市三重警分局破獲偵辦中，江姓男子帶女友逃到嘉義縣朴子市，投靠親戚避難，遭搶顧姓男子等7人，發現江男落腳處，昨天下午開2輛轎車南下找江男追討，將江男與女友以及陳姓友人共3人，押上車，警方獲報，手機連絡顧男要求放人，案發4小時後，顧男等人開車回朴子警分局投案放人，今天警方將顧男等7人依妨害自由罪嫌法辦。

警方調查，江姓男子等7人涉及500萬元比特幣搶案，新北市三重警分局破獲偵辦中，被搶顧姓男子等人不甘被搶，四處尋找逃亡江姓男子行蹤，發現江男落腳朴子永和里弘德工商附近，開2輛轎車南下找江男追討，昨天下午4點將江男與女友以及陳姓友人共3人押上車，警方獲報，一開始懷疑地下錢莊暴力擄人事件。

警方出動4輛警車追捕，顧男等人開車逃離，一路沿東西向快速公路及國道中山高北上，警方調路口監視器，沿路追捕，用手機連絡顧男要求放人，顧男等人自知難逃，晚間8點多，開車返回朴子警分局投案，顧男供稱，不滿江男等人搶錢，押人追討。朴子警方通報三重警分局將江男及女友帶回偵辦，將顧男等7人依妨害自由罪嫌法辦