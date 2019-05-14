檢方認定女童把玩噴槍喪命 過失致死罪嫌起訴鄺父

2019-05-14 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄今年1月發生3歲女童遭噴槍奪命案，監視器拍到女童父親鄺姓男子兩度拿噴槍靠近女童坐的右前座。記者賴郁薇／翻攝 分享 facebook 高雄今年1月20日發生一起噴槍奪命疑案，3歲鄧姓女童疑遭灌入空氣至體內奪命，橋頭地檢署今偵結，指出無積極證據證明鄺父將噴槍放入女童嘴部，從現場監視器畫面、噴槍握把採集DNA，檢察官再比對噴槍握把距離及女童手指長短，認定女童有能力、並曾自行碰觸噴槍，朝身體、頭部、口中噴氣，依過失致死罪嫌起訴鄺父。

橋頭地檢署指出，鄺父今年1月20日帶女兒一同前往左營某加油站自助洗車，當天下午3點15分時，一時疏忽將空氣噴槍置於當時坐在副駕駛座的女童可觸摸之處，在女童持空氣噴槍朝自己身體及頭部噴氣之際，僅口頭制止，未將該空氣噴槍改放在他處，不久後，女童又再度將空氣噴槍放入口中並朝自己噴氣，鄺父仍未加以阻止，檢方以此認定鄺父涉犯過失致死罪嫌，將他起訴。

橋頭地檢署法醫相驗解剖發現，女童口腔上嘴脣中間偏右黏膜層及口腔黏膜上側有瘀傷，且口腔咽喉黏膜曾有撕裂傷，該傷口正好是0.5Ｘ0.5，與噴槍口徑一致，判定女童是因口腔及咽喉部分遭空氣噴槍所噴出之高壓空氣灌入，導致頭、頸、胸及腹部氣腫，頸部血管被皮下氣腫壓迫，肺臟內部破裂出血，腸繫膜氣腫明顯充血，心臟內氣體栓塞死亡。

檢察官偵訊鄺父、鄧母、沈姓、鄭姓、吳姓等證人，再配合現場監視器畫面，認定3歲女童自己將噴槍放入口中致死，鄺父身為女童現場唯一親屬，明知年僅3歲的女童並無自主保護能力，且對危險認知程度不及一般成年人，卻疏忽女童可能因把玩噴槍受傷、致死，反而任由女兒玩噴槍、並放入口中，鄺父有明顯過失，且過失行為與女童死因有相當因果關係。

橋頭地檢署又指出，測謊過程曾問「加油站的氣槍如何放進入女童嘴裡？」「加油站的氣槍進入女童嘴裡時，你手上拿什麼東西？」「有關案發當天，你拿氣槍放進女童嘴裡幾次？」等問題，結果自相矛盾。至於鄺父測前會談否認拿氣槍對女童噴氣，也呈不實反應，檢察官認定無證據證明鄺父確實有將空氣槍置入女童口中。

檢察官依偵查所得的所有證據證據，認定女童自行將噴槍放入口中，鄺父涉犯過失致死罪，依法起訴。