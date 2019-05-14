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電信詐騙手法千奇百怪 南市7天內阻詐5件

2019-05-14 08:55聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

電信詐騙手法層出不窮，千奇百怪，台南市警一分局本月3日至10日，7天內攔阻５起詐騙案，詐騙歹徒向民眾謊稱兒子欠債遭綁架、網購分期錯誤、包裹運輸詐騙、LINE直播詐騙點數等等，警方今天呼籲民眾，千萬不可相信陌生人的指示操作自動櫃員機，或是到超商購買大量遊戲點數，如發現可疑，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案。

東門派出所員警5月3日接獲銀行通報，民眾接獲詐騙集團電話，表示他兒子因欠錢不還遭到綁架，要求被害人匯款30萬元，才能贖回兒子，警方迅速到銀行成功勸阻被騙。

5月6日，東寧派出所員警接獲轄內超商通報，民眾到超商要購買39000元遊戲點數，民眾自稱接獲網路購物業者來電，謊稱網購下單誤點成批發購物，會被連續扣款10次後，又接到自稱郵局人員來電，要求先將存款領出，再以購買遊戲點數來轉換詐騙手法，超商行員認為可疑而報警阻詐。

後甲派出所5月7日接獲銀行通報，民眾疑似遭詐騙欲匯款，經了解係接獲一通暱稱是香港小姐以line告知，他於香港轉運包裹有錯誤，需至銀行匯款人民弊16950元（折合新台幣約8萬元）至微信某帳號內，才能解決運輸問題，警方也及時勸阻。

5月8日，東寧派出所接獲轄內超商通報，有民眾在超商自動櫃員機旁，一邊講手機，一邊操作著提款機，經訪查係男子接獲自稱網路購物業者的來電，謊稱先前網購時誤設定成分期轉帳，如要解除分期轉帳，需至超商自動櫃員機依照指示操作匯款來解除設定，也被警方成功勸阻。

莊敬派出所員警於5月10日接獲轄內超商通報，有民眾購買5000元的遊戲點數，警方查出民眾以手機觀看直播時，遭不法之徒用LINE相互傳送訊息，要他至超商儲值點數，以作為網路購買禮物贈送給直播主的詐騙手法。

台南市警一分局莊敬派出所警員，到超商成功攔阻民眾遭電信詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局莊敬派出所警員，到超商成功攔阻民眾遭電信詐騙。記者黃宣翰／翻攝
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電信詐騙手法不斷翻新，詐騙歹徒要民眾到超商買點數，謊稱要送禮物給直播主行騙。記者...
電信詐騙手法不斷翻新，詐騙歹徒要民眾到超商買點數，謊稱要送禮物給直播主行騙。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙集團超商網購

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