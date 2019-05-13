國軍一醫官染毒 採尿送驗承認吸食

2019-05-13 23:10 中央社 高雄13日電



高雄地檢署偵辦一起販毒案時，查獲國軍高雄總醫院一名李姓醫官也是買家涉吸毒，今天通知到案採尿送驗，李姓醫官承認施用安非他命，也協助調查，晚間訊後無保請回。

檢警偵辦一起販毒案，循線追查藥腳時，赫然發現這名任職國軍高雄總醫院多年的醫官，檢方今天指揮高雄憲兵隊持通知書通知李男到案採尿送驗。

檢警當時過濾清查藥頭的手機聯絡交易紀錄，逐一追查和確認李男也是買家，因此檢方指揮高雄憲兵隊通知李男採尿，訊後無保請回，依涉施用二級毒品罪嫌偵辦。