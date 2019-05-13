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設局要替友出氣 男子車上開一槍下場超慘

2019-05-13 17:46聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

吳姓男子因殺人未遂等罪嫌，遭新北地院判刑6年10月。 示意圖／Ingimage
吳姓男子因殺人未遂等罪嫌，遭新北地院判刑6年10月。 示意圖／Ingimage
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新北市一名紀姓男子因槍枝買賣與人起糾紛，遭對方友人吳姓男人，以及前來助陣的劉姓男子藉故約出以槍枝恐嚇，慌亂之際他趁隙逃跑，卻遭吳男近距離開槍射中腰部倒地。案經檢察官起訴，新北地院近日依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，判刑吳男2月徒刑；殺人未遂罪則判刑6年6月，合併應執行有期徒刑6年10月。

判決書指出，吳男的友人與紀男因槍枝買賣發生債務糾紛，他因此以拿取毒品為由，委請鄧姓男子將紀男約出後，於去年10月間某日，由鄧男開車載著他、劉男，以及陳姓女子一行4人前往三重區與紀男碰面處，行車途中，劉男拿出一把槍交給他。

4人抵達約定地點後，紀男從車子的右後側上車，就遭到坐在後座中間的劉男持槍抵住恐嚇「你知道我是誰吧」，他因此與劉男發生爭執，此時坐在副駕駛座的吳男便拿出預藏槍枝，轉頭以槍口指向紀男頭部。

劉男見狀，急忙推開吳男槍口，紀男則因心生畏懼，趁隙開啟車門落跑，卻反遭吳男朝他開槍，射中腰部後發出「阿」的聲音倒臥在地。劉、吳、鄧、陳等4人旋即駕車逃逸，留下中槍倒地的紀男。

事後，紀男經送醫撿回一命並向三重分局報案，新北地檢訊後以殺人未遂等罪提起公訴。新北地院開庭時，吳男矢口否認有殺人之意，辯稱紀男下車時，他沒有轉頭看，不知會射到紀男，開槍只是想嚇唬他而已。

法官審理後，認為吳男開槍前就曾以槍口比向紀男，且他亦於審理期間坦承有轉頭射擊紀男，因此不採信吳男說法，依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，判他2月徒刑；殺人未遂罪部分則判刑6年6月，合併應執行有期徒刑6年10月。

吳姓男子因殺人未遂等罪嫌，遭新北地院判刑6年10月。示意圖／Ingimage
吳姓男子因殺人未遂等罪嫌，遭新北地院判刑6年10月。示意圖／Ingimage
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槍枝殺人
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