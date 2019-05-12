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出海捕魚為母親節加菜 船隻故障盲漂27小時獲救

2019-05-12 21:59中央社 宜蘭縣12日電

為在母親節捕魚加菜，新北市瑞芳區漁會前理事長王彥斌昨天獨自駕駛小船出海，不料回程時船隻故障，船上又無通訊設備，人船盲漂27小時到龜山島海域，今天幸運獲救。

王彥斌昨天清晨5時獨自駕駛動力小船「新漁盛16號」從新北市瑞芳鼻頭漁港出海作業，原本計畫當天傍晚之前返港，但家屬發現他遲未返港，昨晚向海巡署第二巡防區報案。

海巡署初步調查，王男當時出港時沒有攜帶手機，船上也沒有裝設無線電，應是在鼻頭外海13浬處開始失聯。第二巡防區獲報後，立即指揮調派基隆海巡隊、澳底海巡隊整合線上巡防艇，展開搜尋任務。

經相關單位以海空方式搜索後，今天終於傳出好消息。頭城當地賞鯨船「超級星號」在下午3時，於宜蘭龜山島附近海域發現「新漁盛16號」，隨即通知鯨豚搜索船「成龍滿號」將「新漁盛16號」拖回頭城梗枋漁港，下午4時10分順利入港。

王男歷劫歸來，上岸時與親友相擁，也感謝相關單位將他救起重生，終於結束這場歷經27小時、距離約36浬的海上驚魂，讓一家人能在母親節團聚。

王男受訪時說，因為今天是母親節，子女都會返家過母親節，他才想要駕船出海捕魚，給子女們加菜，但漁船卻在昨天中午要返港時因機械故障，沒有動力，人船就在海上往南漂流。

「假如他們沒發現我，我就死定了！」王男表示，在海上漂流期間，他靠著出海所攜帶的飲水與鮮魚充飢，沒有被餓到，當時曾見到船隻經過，他就趕緊揮舞雨衣或焚燒物品，企圖引起注意，但都沒有船隻靠近；直到今天下午，人船漂到龜山島附近海域見到賞鯨船時，他再次揮舞雨衣，才引起注意，順利獲救。

發現「新漁盛16號」在海上漂流的賞鯨船「超級星號」船長張振裕說，當時見到王男在船上揮舞雨衣且疑似燃燒東西有陣陣濃煙時，懷疑可能需要協助，等到駕船靠近查看，才得知「新漁盛16號」失去動力多時，需要協助。

張振裕說，因當時賞鯨船正要載送遊客出海觀光，才委託同行的「成龍滿號」協助先將「新漁盛16號」拖帶進入頭城梗枋漁港。

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