親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

貨櫃車硬闖施工道路 連撞7店家招牌雨遮離去

花蓮議長隨扈家暴搶嬰 警方：絕不徇私依法調查

2019-05-12 18:43聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣議長隨扈驚傳涉及家暴，鳳林警分局劉姓員警去年被借調為議長隨扈，沒想到在上月26日，劉員衝到陳姓妻子母親住家，強行要把小孩接走，與陳女及母親發生激烈拉扯，劉的衣服更被扯破，直到附近鄰居出來查看，劉員才倖然開車離去，陳女後來向警方報案，並開立驗傷單。

警方表示，全案進入司法程序，劉員依規定已暫停支援任務等候調查，絕不徇私。

在上月26日晚間6時許，陳女與劉員在回家路上發生爭吵，陳女受到言語恐嚇怒罵而提前下車，劉姓員警隨及開車前往陳住家，並強行要把小孩帶走；陳母先是接到女兒電話警告要小心，正把鐵門放下來時，劉員就衝進來搶走小孩，期間與陳女母親發生激烈拉扯，劉還坐在陳母身上壓制，拿棍棒敲打地面恐嚇。

陳母說，當下被劉強行拉扯後，小孩被搶走，趕緊跟著出去，但劉身材壯碩有百公斤，自己才50幾公斤，根本搶不贏，聽到小孩嚇到在大哭，哀求「拜託，你不要這樣，小孩已經嚇到了，你放手給我」，但劉不肯鬆手，還用手肘攻擊陳母，導致四肢和胸都有瘀青。

陳女當時也趕回家，與陳母一同要把小孩搶回來，拉劉的衣角，導致衣服整個被扯破，直到鄰居出來查看，劉姓員警才放手並開車離去。

由於陳女住在玉里，事發後已向玉里分局報案，陳女、陳母和小孩都開立驗傷單。劉員所屬的鳳林分局二組組長徐採圓今表示，劉姓員警在輪休期間，與妻子發生口角過程中有肢體衝突，收到玉里分局通報後，全案已進入司法程序，並全力協助轄區分局進行調查，並依規定報請警察局暫時調整劉員支援任務。

徐採圓指出，為維護警察優良風紀形象，將持續宣達同仁於輪休期間應注意自身言行，加強情緒控管，避免衍生不當事端，對於非因公衍生違法案件，將主動積極查處，絕不徇私、不護短，依法行政處理。

劉姓員警與妻子和岳母為了搶小孩發生拉扯。圖／記者王思慧翻攝
劉姓員警與妻子和岳母為了搶小孩發生拉扯。圖／記者王思慧翻攝
分享
劉員的衣服被扯破。圖／記者王思慧翻攝
劉員的衣服被扯破。圖／記者王思慧翻攝
分享
陳女搶回小孩，陳母在一旁勸阻劉員。圖／記者王思慧翻攝
陳女搶回小孩，陳母在一旁勸阻劉員。圖／記者王思慧翻攝
分享
陳母手臂上有明顯瘀青。圖／記者王思慧翻攝
陳母手臂上有明顯瘀青。圖／記者王思慧翻攝
分享

警察恐嚇
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

前漁會理事長出海失聯 在梗枋外海被賞鯨船救起

2019-05-12 18:33

第3起！馬祖海巡隊出動特勤快艇 查扣越界陸籍漁船

2019-05-12 18:00

詐騙網站進化超像電商平臺！ 警籲網購族小心

2019-05-12 16:16

酒駕男撞死高三生 死者家屬：根本是蓄意殺人

2019-05-12 15:32

嬰兒睡中被壓致死 醫師：母嬰應該分開睡

2019-05-12 15:21

獨╱酒駕害死高三生 關鍵肇因為「情侶吵架」

2019-05-12 15:19

燿華董事長張元銘獲准具保2億元 暫時解境

2019-05-12 14:40

高港外油輪船員急病 海巡馳援後送就醫

2019-05-12 14:03

momo台為焦糖槓陳嘉行寄存證信函 律師這樣解讀

2019-05-12 13:03

里港警方查獲詐騙車手 落網5分鐘就遇到報案人

2019-05-12 12:29

鴛鴦盜專偷車用無線電 苗警負傷逮人

2019-05-12 10:11

持槍攔車反被撞死 毒品糾紛開車撞死人主嫌落網

2019-05-11 23:35

為分攤唱歌費用談不攏砍人 警逮17歲少年

2019-05-11 19:04

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

喝不下兒子送到面前的竹筍湯 85歲翁被打斷2根肋骨

2019-05-11 19:54

影／國三竹南段深夜3車碰撞 2人無生命徵象

2019-05-12 01:50

台南新設4測速照相點 16個月「吸金」2500萬

2019-05-12 08:51

國道3號竹南路段深夜事故 2人傳無生命跡象

2019-05-12 00:25

路人拍到女警幫阿婆撿雨傘 網友跪求正面照

2019-05-12 11:12

影／「放下工作打給媽媽」 這位分局長下的命令好溫馨

2019-05-12 12:39

夜點費不算基本工資？法官判中油敗訴 補發265萬退休金

2019-05-11 19:12

失控自撞路旁電線桿 車「包」桿駕駛不幸身亡

2019-05-11 19:16

鴛鴦盜專偷車用無線電 苗警負傷逮人

2019-05-12 10:11

從屋外射水入屋滅火 消防員親體驗高溫水蒸氣恐害命

2019-05-12 00:06

右手不慎捲入絞肉機 食品廠女員工截肢

2019-05-11 21:03

鐵牛車故障倒退溜 苗栗菇農慘遭壓死

2019-05-12 11:47

台中貨櫃車硬闖施工道路 連撞7店家招牌雨遮離去

2019-05-12 15:27

泡完湯全裸躺床 女員工告老板伸鹹豬手敗訴

2019-05-11 20:07

夫妻吵架雙雙跳入大排 幸路人投救生圈救溺

2019-05-11 22:12

國3號竹南段4車連環撞釀2死 姊妹天人永隔

2019-05-12 09:16

持槍攔車反被撞死 毒品糾紛開車撞死人主嫌落網

2019-05-11 23:35

老父不喝竹筍湯被毆斷肋骨 警將逆子拘捕到案

2019-05-12 11:08

陸女來台尋親未果 求助警方果真找到家人了

2019-05-11 21:05

高市警22個月內赴港澳33次 警局：不排除記大過

2019-05-12 17:59

北市嚴禁員警利用車輛等紅燈時酒測 違者記申誡

2019-05-11 21:02

夜市公然聚賭 莊家幫繳電話帳單規避被警識破

2019-05-12 12:34

陪媽吃完母親節餐 年輕騎士被酒駕休旅車撞飛

2019-05-12 12:27

momo台為焦糖槓陳嘉行寄存證信函 律師這樣解讀

2019-05-12 13:03

影╱外木山浮潛傳意外 女子無意識心跳

2019-05-12 16:49

大圈仔變國寶總裁 朱國榮再陷風暴

2019-05-12 00:32

酒駕奪走愛子 「江媽媽」選擇原諒還幫肇事者捐病床

2019-05-12 17:04

女童潮間帶走失 漲潮前尋獲

2019-05-12 00:36

悲傷母親節！與母同睡疑被壓到窒息 2月大男嬰送醫不治

2019-05-12 11:56

找律師靠運氣？／遇無良律師 破財又失身

2019-05-12 01:08

一家三口同睡床上 未滿2月男嬰疑遭壓窒息不治

2019-05-12 14:35

請警帶到旗山火車站 見沒車搭日籍老伯嚇一跳

2019-05-12 12:34

病房浴佛癌末男懺悔 求多給時間孝順年邁母親

2019-05-12 12:40

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

人妻傳裸照鹹濕對話 法官判無罪：無性交證據

2019-05-12 10:44

台南市警二分局海安派出所明搬家 報案民眾別跑錯地方

2019-05-12 10:02

男老闆邀女部屬泡溫泉 非禮罪證不足法官判無罪

2019-05-12 12:36

監守自盜 公車司機偷乘客背包警方追查破案

2019-05-11 23:34

找律師靠運氣？／收費高 專業差 律師獲輕懲

2019-05-12 00:54

燿華董事長張元銘獲准具保2億元 暫時解境

2019-05-12 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top