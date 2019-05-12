花蓮議長隨扈家暴搶嬰 警方：絕不徇私依法調查

2019-05-12 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣議長隨扈驚傳涉及家暴，鳳林警分局劉姓員警去年被借調為議長隨扈，沒想到在上月26日，劉員衝到陳姓妻子母親住家，強行要把小孩接走，與陳女及母親發生激烈拉扯，劉的衣服更被扯破，直到附近鄰居出來查看，劉員才倖然開車離去，陳女後來向警方報案，並開立驗傷單。

警方表示，全案進入司法程序，劉員依規定已暫停支援任務等候調查，絕不徇私。

在上月26日晚間6時許，陳女與劉員在回家路上發生爭吵，陳女受到言語恐嚇怒罵而提前下車，劉姓員警隨及開車前往陳住家，並強行要把小孩帶走；陳母先是接到女兒電話警告要小心，正把鐵門放下來時，劉員就衝進來搶走小孩，期間與陳女母親發生激烈拉扯，劉還坐在陳母身上壓制，拿棍棒敲打地面恐嚇。

陳母說，當下被劉強行拉扯後，小孩被搶走，趕緊跟著出去，但劉身材壯碩有百公斤，自己才50幾公斤，根本搶不贏，聽到小孩嚇到在大哭，哀求「拜託，你不要這樣，小孩已經嚇到了，你放手給我」，但劉不肯鬆手，還用手肘攻擊陳母，導致四肢和胸都有瘀青。

陳女當時也趕回家，與陳母一同要把小孩搶回來，拉劉的衣角，導致衣服整個被扯破，直到鄰居出來查看，劉姓員警才放手並開車離去。

由於陳女住在玉里，事發後已向玉里分局報案，陳女、陳母和小孩都開立驗傷單。劉員所屬的鳳林分局二組組長徐採圓今表示，劉姓員警在輪休期間，與妻子發生口角過程中有肢體衝突，收到玉里分局通報後，全案已進入司法程序，並全力協助轄區分局進行調查，並依規定報請警察局暫時調整劉員支援任務。