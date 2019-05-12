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詐騙網站進化超像電商平臺！ 警籲網購族小心

2019-05-12 16:16聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

刑事警察局指出，台北市1名72歲的吳姓男子，日前在家逛臉書時看到販售「紅棗夾核桃」的食品廣告，標榜使用有「紅棗王」稱號的苗栗青農邱俊閔產品製作，祭出買3送3特價新台幣1498元的超優惠價格，由於網站商品繁多，頗有規模。

吳男放心訂購1組，不料收到的商品卻跟廣告照片截然不同，紅棗產地更從苗栗變成大陸河北，仔細一看發現根本就是大陸製的便宜貨，當地售價1包只要新台幣1百多元，他想找客服投訴卻發現電話是空號、地址也查無此處，這才驚覺自己成了詐騙集團的大肥羊氣得報警。

警方說，「1頁式詐騙網站」是網路購物常見詐騙手法，以往這類手法由於專賣單一商品，採用1個網頁滑到底的網站設計因此得名，在警方不斷努力宣導下，民眾已逐漸熟知特徵，近期歹徒卻開始轉變手法， 1次上架數百種商品，營造大型電商平臺假象，刑事警察局呼籲民眾應提高警覺，「1頁式詐騙網站不一定只有1頁」，千萬不要因為購物網站看似規模大、商品多就鬆弛戒心，以免被騙。

刑事警察局指出，近年中老年人幾乎人手1支智慧型手機，對網路購物詐騙卻比較沒有戒心，尤其歹徒經常竄改新聞報導或電視節目畫面，打著名人代言、台灣在地優質產品等噱頭，在臉書、大型入口網站大肆投放廣告，很容易就被引誘上鉤，民眾上網購物如果發現「售價遠低於行情」、「未提供實體聯絡電話、地址（如有，應先查證是否真實）」、「要求用通訊軟體下單交易」等情形，都是詐騙高風險，應避免購買，有任何疑問都可撥打165反詐騙專線諮詢。

一頁式詐騙網站進化，民眾常因此上當受騙。圖/記者廖炳棋翻攝
一頁式詐騙網站進化，民眾常因此上當受騙。圖/記者廖炳棋翻攝
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一頁式詐騙網站進化，民眾常因此上當受騙。圖/記者廖炳棋翻攝
一頁式詐騙網站進化，民眾常因此上當受騙。圖/記者廖炳棋翻攝
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