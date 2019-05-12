詐騙網站進化超像電商平臺！ 警籲網購族小心

2019-05-12 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



刑事警察局指出，台北市1名72歲的吳姓男子，日前在家逛臉書時看到販售「紅棗夾核桃」的食品廣告，標榜使用有「紅棗王」稱號的苗栗青農邱俊閔產品製作，祭出買3送3特價新台幣1498元的超優惠價格，由於網站商品繁多，頗有規模。

吳男放心訂購1組，不料收到的商品卻跟廣告照片截然不同，紅棗產地更從苗栗變成大陸河北，仔細一看發現根本就是大陸製的便宜貨，當地售價1包只要新台幣1百多元，他想找客服投訴卻發現電話是空號、地址也查無此處，這才驚覺自己成了詐騙集團的大肥羊氣得報警。

警方說，「1頁式詐騙網站」是網路購物常見詐騙手法，以往這類手法由於專賣單一商品，採用1個網頁滑到底的網站設計因此得名，在警方不斷努力宣導下，民眾已逐漸熟知特徵，近期歹徒卻開始轉變手法， 1次上架數百種商品，營造大型電商平臺假象，刑事警察局呼籲民眾應提高警覺，「1頁式詐騙網站不一定只有1頁」，千萬不要因為購物網站看似規模大、商品多就鬆弛戒心，以免被騙。