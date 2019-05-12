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里港警方查獲詐騙車手 落網5分鐘就遇到報案人

2019-05-12 12:29聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣里港警分局高樹分駐所員警日前在高樹國小附近查獲行跡可疑的邱姓男子，查扣多張信用卡、提款卡及12萬元現款，結果警方才將他帶回派出所不到5分鐘，就有一名楊姓老翁報案兒子被綁架，對方要求他提領12萬元贖金放在某處，經警方比對偵訊，邱姓男子才坦承自己是車手，警方除了將其移送法辦，正擴大追查幕後詐騙集團

高樹分駐所所長陳進儒表示，本月9日上午10時30左右，警方接獲報案指國小附近一名男子行跡可疑，於立即指揮線上警力王勝平、陳建武前往了解，發現邱姓男子身上有多張信用卡、提款單及12萬元現款，由於男子無法交代來源，一會兒說自己撿到的，一會兒又說是要來找工作，看到警方接近，還假裝蹲下綁鞋帶，警方只好將他帶回派出所偵訊。

沒有想到不到5分鐘，就有一名楊姓老翁著急地到派出所報案，指自己的二兒子因欠債被綁架，對方要求付贖金，否則就要對兒子不利，老翁急得趕快領出12萬元現金放在指定地點。

高樹所員警立即連繫楊姓老翁的二兒子，確認安全無虞，這才讓老翁放下心中的石頭。另外也針對邱姓男子抽絲剝繭，利用訊問技巧，突破他的心防，最後邱姓男子才坦承擔任詐欺集團車手，收領詐欺贓款。

里港警分局已將邱姓男子依詐欺罪嫌移送法辦，偵查隊也正擴大追查幕後詐騙集團。

邱姓男子見警方接近，還刻意蹲下辨稱綁鞋帶，由於無法交代現金及卡片來源，被帶回派出...
邱姓男子見警方接近，還刻意蹲下辨稱綁鞋帶，由於無法交代現金及卡片來源，被帶回派出所偵訊。記者翁禎霞／翻攝
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詐騙集團詐欺車手
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