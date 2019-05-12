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鴛鴦盜專偷車用無線電 苗警負傷逮人

2019-05-12 10:11聯合報 記者范榮達╱即時報導

45歲郭姓男子及太太許姓女子（36歲）遭警方鎖定，兩人流竄各地，經常涉嫌竊取機車後，專挑無監視器處所，尋找大貨車、遊覽車等目標，砸破玻璃竊取車內無線電機具及財物，昨天凌晨在苗栗縣造橋鄉落網，起獲疑似贓物10組車用無線電，警方呼籲被害人認領。

竹南警察分局造橋分駐所副所長謝君明、警員徐志強昨天凌晨3點26分在一處加油站簽巡，發現1輛失竊機車，要求在加油站女廁所內的許女出來接受盤查，郭男突然在廁所旁停放的曳引車後方逃竄，謝君明立即追趕，郭男不聽制止，翻越圍牆跳下5公尺高駁坎左腳踝骨折，謝君明隨後追趕，雙手臂挫傷查獲郭男，並逮捕許女。

警方說，郭男、許女的身分及影像早已為各地警方鎖定，但居無定所，四處流竄，謝君明、徐志強發現失竊機車後，實施周邊搜索，查獲兩人正在竊取曳引車無線電，且兩人被逮前1小時，已經竊得拖吊車內無線電1組，隨後起出各車用無線電10組，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竹南分局長張文川慰問謝君明、徐志強，張文川表示，郭男、許女疑似以相同手法在鄰近縣市犯案多次，但不吐露犯案地點，警方呼籲有類似遭竊的被害人與造橋分駐所03-563224連繫認領，警方也將持續清查。

苗栗縣竹南警察分局造橋分駐所副所長謝君明昨天凌晨負傷，逮捕流竄各地犯案的車用無線...
苗栗縣竹南警察分局造橋分駐所副所長謝君明昨天凌晨負傷，逮捕流竄各地犯案的車用無線電鴛鴦大盜。圖／竹南警察分局提供
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苗栗縣竹南警分局起獲疑似贓物的車用無線電機組，警方籲請被害人認領。圖／竹南警察分...
苗栗縣竹南警分局起獲疑似贓物的車用無線電機組，警方籲請被害人認領。圖／竹南警察分局提供
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