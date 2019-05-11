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持槍攔車反被撞死 毒品糾紛開車撞死人主嫌落網

2019-05-11 23:35聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市劉銘傳路9日晚間兩方人馬談判破裂，劉姓男子遭人開車撞死案，涉案銀色自小客車駕駛等4人逃逸，警方昨天逮獲2女1男3人，今天晚間逮捕開車的陳姓主嫌，證實起因確為毒品交易糾紛，陳男供稱，劉男突然掏槍擊打車窗並攔車擋路，為脫困逃命才急速開車離去，失控撞死劉姓男子，警方訊後依殺人罪嫌將他移送基隆地檢署偵辦。

警方證實在案發當晚，在劉男被撞死旁邊草叢有找到一把改造手槍，已採證送驗，但這把槍有沒有殺傷力，以及是何方人馬所持有，還要進一步鑑定，因為從監視帶無法明顯看出死者劉男有持槍敲擊車窗的動作，此部分還要釐清。

警方調查，兩方發生衝突的起因，是陳男（22歲）先前與死者劉男（42歲）有毒品買賣糾紛，劉男不滿陳賣假毒品給他，害他損失10多萬元。劉男透過一名女子佯稱要向陳再買毒品，在案發當晚相約南靈宮前停車場交易。劉開車載王男先到停車場，將車停在停車場入口處，等陳開車抵達後就堵住去路，企圖圍住對方。

陳男到案後供稱，他當時車上另吳姓、何姓女子、黃姓男子3人到場，把車停好後，劉、王兩人就走到他們的車前，劉持手槍擊打副駕駛座車窗玻璃，並有攔車的動作，他警覺劉想要開槍射殺他，所以馬上開車想逃。劉拿在手上的改造槍枝，還來不及擊發，就被陳的車撞倒，整個人卡在車底，遭陳的車拖行30多公尺，掉落停車場駁坎，當場死亡。

陳男表示，案發後立即和吳女等人棄車逃逸，搭計程車離開，藏匿在中山區，警方今天傍晚查出他躲在中和路某社區，一舉將他擒獲，陳男坦承是毒品交易糾紛，談判不成發生衝突，但堅稱是為逃命，非故意撞死人。

案經第一分局分局長婁子才與刑事警察大隊大隊長張文源，指示第一分局偵查隊、延平所與刑事警察大隊成立專案小組查緝，經查案幹員不眠不休連日埋伏，將陳姓主嫌查緝到案，全案偵詢後晚間依殺人罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

基隆市劉銘傳路9日晚間兩方人馬談判破裂，劉姓男子遭人開車撞死案，警方今晚逮捕開車...
基隆市劉銘傳路9日晚間兩方人馬談判破裂，劉姓男子遭人開車撞死案，警方今晚逮捕開車的陳姓主嫌，證實起因確為毒品交易糾紛。圖／警方提供
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基隆市劉銘傳路9日晚間兩方人馬談判破裂，劉姓男子遭人開車撞死案，涉案銀色自小客車...
基隆市劉銘傳路9日晚間兩方人馬談判破裂，劉姓男子遭人開車撞死案，涉案銀色自小客車駕駛等4人逃逸，警方昨天逮獲2女1男3人，今天晚間逮捕開車的陳姓主嫌，證實起因確為毒品交易糾紛。記者游明煌／翻攝
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基隆市劉銘傳路9日晚間兩方人馬談判破裂，劉姓男子遭人開車撞死案，涉案銀色自小客車...
基隆市劉銘傳路9日晚間兩方人馬談判破裂，劉姓男子遭人開車撞死案，涉案銀色自小客車駕駛等4人逃逸，警方昨天逮獲2女1男3人，今天晚間逮捕開車的陳姓主嫌，證實起因確為毒品交易糾紛。記者游明煌／翻攝
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基隆市劉銘傳路9日晚間兩方人馬談判破裂，劉姓男子遭人開車撞死案，警方今天晚間逮捕...
基隆市劉銘傳路9日晚間兩方人馬談判破裂，劉姓男子遭人開車撞死案，警方今天晚間逮捕開車的陳姓主嫌。圖／警方提供
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毒品停車場基隆
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