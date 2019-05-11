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北市北投登山客疑失足墜死 警消到場全身屍僵

2019-05-11 18:56聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市北投區大屯瀑布觀瀑台今天下午2時30分，發生登山客不明原因墜死平台事件，警方獲報到場發現，死者是71歲陳姓婦人，全身呈現屍僵，著運動服裝備；查看陳女手機，最後一通電話撥出是早上10時，警方初步判斷陳女失足墜死，將傳喚陳女家屬到案，現場正由鑑識人員採證中。

台北市北投區大屯瀑布觀瀑台，今天下午發生女子疑失足墜死事件。記者蔡翼謙／翻攝
台北市北投區大屯瀑布觀瀑台，今天下午發生女子疑失足墜死事件。記者蔡翼謙／翻攝
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