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影／5歲小女童海邊失蹤 海巡員神奇地從風浪中救回

2019-05-11 16:30聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

今天上午11點，雲林海巡署第四岸巡隊接獲民眾報案，有小女孩在麥寮鄉海邊失蹤，岸巡隊緊急出動所有同仁弟兄協尋，當時海水開始漲潮且有風浪，所有人擔心茫茫大海不知從何找起，所幸女童穿紅衣，岸哨員從置高點望遠鏡，在約一公里外的海域看到一紅點，花了約1小時，終把差點落海的女孩救回。

今天假日不用上學，且這名女童手受傷包紮繃帶，其祖父母今天上午準備到海邊去挖文蛤和牡蠣，又擔心丟小孫女1人在家很危險，就把女孩一起帶去海邊。

其祖父母說，當時他倆老只顧著在潮間帶的沙灘挖文蛤，雖有叮嚀小孫著跟緊，不要亂跑，忙了約半小時後，準備上岸回家，一轉身，竟不見小孫女跟來，他倆嚇得說不出話，怎麼叫都沒人應，就趕緊跑上岸向海巡所求救。

「她不見了，救救我的小孫女！」許厝寮安檢所長柯振中聽聞求救聲，馬上帶隊員和裝備往海域衝去，當時海水開始漲潮，風浪也不小，茫茫大海不見小女孩蹤影，大家分頭搜尋，並用無線電通知安檢所值班員到崗哨置高點，用望遠鏡協尋。

經約一小時，正當找不著大家心急之時，無線電傳來「報告所長，靠近六輕北門，距海岸八百到一公里處，出現一小紅點」搜尋人員立刻趕過去，果然發現這名小女孩，當時海浪漸大，十分危險，安檢人員將她抱回岸上，結束一場海岸驚魂，其祖父母才鬆了一口氣。

小妹妹沒受傷，她向安檢人員說，爺爺奶奶在忙，她獨自走到潮間帶遊玩，不知道愈走愈遠，轉頭找不到爺奶，海浪愈來愈大，她很害怕，也不知往哪邊走才能回家，後來就見叔叔來了。

曾爺爺感謝海巡人員快速將孫女找回，免生意外。海巡署也呼籲已近夏日，要注意家中小孩不要到危險海域，以保安全。

5歲小女孩最後幸運被安檢人員找到回岸上。圖／岸巡隊提供
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5歲小女孩最後幸運被安檢人員找到回岸上。圖／岸巡隊提供
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5歲小女孩最後幸運被安檢人員找到回岸上。圖／岸巡隊提供
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海巡署安檢潮間帶
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