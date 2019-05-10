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想借海風掩蓋毒品臭味 雲林海邊破獲製毒工廠

2019-05-10 19:48聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

製造毒品往往因傳出臭味，成為警方破案的關鍵，雲林蔡姓和許姓製毒老手，魔高一丈，選擇台西偏僻海邊的魚塭工寮作為製毒地下工廠，想借由強勁海風吹散製毒臭味，且地處空曠，容易掌控警方來查毒，但檢警道高一尺，昨晚依舊攻堅衝破毒門，一舉成擒。

雲林地檢署檢察官黃立夫、沈郁智、李侃穎指揮雲林縣調查站、台西分局、海巡署第四岸巡隊及雲林查緝隊，昨晚在台西鄉一處偏僻魚寮，破獲k他命製造工廠，逮捕蔡、許兩名嫌犯，起出k他命46公克、液態半成品約255公斤、化學原料及大批製毒相關器具；蔡、許今天被羈押。

調查站與警方今年初接獲情資有製毒集團，大舉訂購K他命原料，籌設製毒工廠，即報請檢察官指揮，多日蒐證，發現該集團3月初租了台西鄉1處靠海的魚塭工寮，想利用強勁海風吹散製毒臭味，加上地形平坦視野遼闊，易於監視週遭陌生車輛進出。

監控小組前兩天發現工寮夜間有人密集進出，推測已開始製毒，昨晚展開緝捕行動，辦案人員衝進毒門，當場逮捕蔡、許等2男子，並起出毒品和器具。

主任檢察官黃怡華說，兩男子為規避罪責，一改一般以鹽酸羥亞胺原料直接加熱製毒的手法，改用其他化學原料來製毒，以製成率5成計算，約可供38萬人次施用，幸在毒品流入市面之前被查獲，否則危害社會甚大。

檢警調昨晚破門而入，破獲在台西鄉海邊工寮的製毒工，滿屋全是製毒工具和原料。記者蔡...
檢警調昨晚破門而入，破獲在台西鄉海邊工寮的製毒工，滿屋全是製毒工具和原料。記者蔡維斌／翻攝
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檢警調昨晚破門而入，破獲在台西鄉海邊工寮的製毒工，滿屋全是製毒工具和原料。記者蔡...
檢警調昨晚破門而入，破獲在台西鄉海邊工寮的製毒工，滿屋全是製毒工具和原料。記者蔡維斌／翻攝
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檢警調昨晚破門而入，破獲在台西鄉海邊工寮的製毒工，滿屋全是製毒工具和原料。記者蔡...
檢警調昨晚破門而入，破獲在台西鄉海邊工寮的製毒工，滿屋全是製毒工具和原料。記者蔡維斌／翻攝
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毒品檢察官海巡署
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