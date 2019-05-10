想借海風掩蓋毒品臭味 雲林海邊破獲製毒工廠

2019-05-10 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



製造毒品往往因傳出臭味，成為警方破案的關鍵，雲林蔡姓和許姓製毒老手，魔高一丈，選擇台西偏僻海邊的魚塭工寮作為製毒地下工廠，想借由強勁海風吹散製毒臭味，且地處空曠，容易掌控警方來查毒，但檢警道高一尺，昨晚依舊攻堅衝破毒門，一舉成擒。

雲林地檢署檢察官黃立夫、沈郁智、李侃穎指揮雲林縣調查站、台西分局、海巡署第四岸巡隊及雲林查緝隊，昨晚在台西鄉一處偏僻魚寮，破獲k他命製造工廠，逮捕蔡、許兩名嫌犯，起出k他命46公克、液態半成品約255公斤、化學原料及大批製毒相關器具；蔡、許今天被羈押。

調查站與警方今年初接獲情資有製毒集團，大舉訂購K他命原料，籌設製毒工廠，即報請檢察官指揮，多日蒐證，發現該集團3月初租了台西鄉1處靠海的魚塭工寮，想利用強勁海風吹散製毒臭味，加上地形平坦視野遼闊，易於監視週遭陌生車輛進出。

監控小組前兩天發現工寮夜間有人密集進出，推測已開始製毒，昨晚展開緝捕行動，辦案人員衝進毒門，當場逮捕蔡、許等2男子，並起出毒品和器具。