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天母弒母案 凶嫌出庭：母親用法力要致我於死！

2019-05-10 16:45聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

犯下台北市天母弒母案的林姓女碩士，今年3月懷疑七旬母親拿刑事訴狀，涉嫌毆打、狠踹、持長棍物打母親，並延遲報案導致母親多器官損傷死亡，遭依殺直系血親尊親屬罪起訴。士林地方法院今日首開庭，林女否認犯行，辯稱僅發生口角，還說母親喜愛念經，「用法力要致我於死」。

林女出庭表示，今日早上才服用精神相關藥物，但案發前2、3天都沒有吃藥，3月1日早上8點左右出門，下午5點多返家，用電話連繫母親，質問「有無拿走訴狀？」，但母親否認，直到母親回家後再度質問，她仍否認有拿訴狀。

林女向法官說，否認殺害母親，家裡只有母親和她2人，懷疑母親拿走訴狀，只有口角爭執，並無肢體衝突，因為「不高興」果醬玻璃罐裡裝著她的「腳尾錢」，才會打破罐子，拿起4張100元放在玻璃碎片旁，並無把碎片灑在母親的主臥室地板。

林女接著說，當晚10點多因為看到母親倒在主臥室浴室門外，「好像沒有氣息」，才會打119報案。法官問，母親返家回房至晚上10點左右，人在何處？林女回答，到精舍找師父詢問一家非法移民公司的事情，因為曾去過精舍，所以沒有和師父約好直接去拜訪。

法官問，母親頭、頸、胸、腹、背部及四肢有多處鈍傷，且心肺脾等臟器有挫裂傷，家裡只有你和母親，為何母親身上會有傷？林女卻反問法官，有證據可以證明傷勢嗎？

林女自稱，曾在國外留學，民國97年回國後，擔任英文老師，曾從事家教，也和補習班、大學合作教書。

辯護律師表示，被告主張有精神疾患，曾在聯合醫院陽明院區就診，警詢偵查筆錄時，疑似有幻聽、幻覺、幻想等情況，聲請送精神鑑定評估是否有責任能力。

檢察官則是聲請心理衡鑑，了解被告與母親的關係、犯案動機及再犯可能性，並問被告有無親近第三人可作為心理衡鑑資料，但林女則說忘記學校教授的名字和聯絡方式。

法官諭知，若被告有其他心理衡鑑人選可請辯護律師陳述，若有親近第三人，陳報給法院;有關死者多重器官受損，卷內已有法醫解剖既鑑定報告，認為無調查必要;對於檢辯雙方聲請鑑定事項，將待合議庭評議。全案候核辦，被告還押看守所。

林女涉嫌殺害母親。 本報資料照片
林女涉嫌殺害母親。 本報資料照片
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