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假旅遊真運毒被逮 他在紐西蘭服刑3年7月回國繼續關

2019-05-10 16:31聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

4年前，高雄市許男等人為首的安非他命運毒集團輾轉找上張男，以豐厚報酬利誘他配合「假旅遊、真運毒」，假意報名紐西蘭冰河峽灣10日遊，實則夾藏淨重9.4公斤的二級毒品安非他命入境紐西蘭；走私運毒事跡被眼尖海關人員識破，張男被紐西蘭馬奴考區地方法院判處有期徒刑6年10月，今年初獲假釋返台，高雄地方法院審結，依法判處5年10月，得免其3年7月18日刑期。

當時，張男答應運毒集團後，就上網向旅行社預定紐西蘭旅行團行程，與另2名集團成員同行，還帶上不知情女友，以朋友、情侶共同出國旅遊，企圖掩人耳目，並預先將4包淨重共9453公克的安非他命藏在特製行李箱中，打算神不知鬼不覺運毒入境紐西蘭；事成後，張男、集團成員任男就能平分160萬元酬勞。

然而，張男一行人甫抵達紐西蘭奧克蘭國際機場，還來不及通關就被機場海關人員查獲暗藏在行李箱隱藏式內裡的安毒，4人旋即被警方逮捕。張男被紐西蘭馬奴考區地方法院判處有期徒刑6年10月，經拘留、羈押、執行共3年7月18日後，今年1月9日假釋出獄，隔日遣返回台。

張男一案送高雄地方法院審理，法官認定張男犯共同運輸第二級毒品，且運毒數量龐大、市價甚高，還破壞台灣國際形象，嚴重傷害國家名譽，但審酌他自白，犯行情節也比主嫌輕微，綜合考量之下，處有期徒刑5年10月，又因他已在紐西蘭執行3年7月18日刑期，該部分刑期得免，全案可上訴。

張男假旅遊、真走私安非他命被逮，在紐西蘭被判刑，執行3年7月18日刑期後假釋出獄...
張男假旅遊、真走私安非他命被逮，在紐西蘭被判刑，執行3年7月18日刑期後假釋出獄，遣返回台送高雄地方法院審理，被處有期徒刑5年10月，得免部分刑期。 報系資料照
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紐西蘭行李毒品
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