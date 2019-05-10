台中特警年過半百依舊勇 侄子書信署長道敬佩

2019-05-10 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市保大特勤中隊分隊長陳隨統年過半百，值勤依舊勇猛無懼，深夜勤下班仍陪伴雙親出遊，陳的侄子敬佩伯父對工作的熱忱與家人的關愛，寫了一封信給警政署長，「他以身教和言教告訴我們不可以走上人生的岔路」，「已年過半百，卻仍對警官這份職務依舊熱情」。保大大隊長陳家銘今天頒發紀念品表揚，並鼓勵同仁及時行孝與樂業敬業的精神。

保安警察大隊大隊長陳家銘今天指出，他接獲署長信箱轉來一封很特別的信，這封信是分隊長陳隨統侄子寫的，信中提到：「親愛的署長您好，我的伯父是一名令我敬佩的警官，他目前是服務於台中市政府警察局特勤中隊的陳隨統，自小只要家族中的小孩行為稍有偏差，我的伯父就會以身教和言教告訴我們不可以走上人生的岔路，並常常以自己看過的犯罪案例告訴我們歹路不要走」。

陳的侄子也寫下警職人員日夜顛倒上班的辛苦，內文寫著：「在我就讀高中的時候，補習班下課回到家時已經將近深夜十一點了，卻常常看著伯父正準備要去上班，而當我問到伯父您要去哪？他總是笑笑地說要去上班保護我的家鄉—台中，而我才驚覺明明年齡已超過半百，卻仍對警官這份職務依舊熱情的伯父，正是我們年輕一代應該學習的工作態度，並且要對每一件事情認真和負責。」

信中也提到，陳剛值完大夜班下班，又馬上帶兩老出門散心，侄子反問「你的體力從何而來？」陳笑且簡單回答，「及時行孝」，讓他有信心地推薦署長「我的伯父陳隨統是一名認真、負責又孝順的好警官，所以希望署長能給我的伯父勉勵，讓他能繼續地保持著選擇警察的初衷。」

「巡邏不做點事就太無聊了」陳隨統謙虛地說，他以53歲的年紀，經過嚴格的訓練與淘汰待在特勤「確實不容易」，所以更加珍惜自己的職務，團體的榮譽感與責任心，是他持續努力不懈的動力。