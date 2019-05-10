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影／談判不成男被車撞慘死驚悚影帶曝光 3人到案

2019-05-10 11:11聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市劉姓男子昨晚在劉銘傳路一處廟寺前停車場，遭一輛銀色自小客撞擊卡在車底慘死，車上4人逃逸，警方在案發後4小時查獲2女1男3人到案，涉嫌開車撞死人的主嫌在逃，警方查出兩方人馬相約談判不成爆殺機，是金錢還是毒品糾紛，還要進一步釐清。撞擊過程監視影帶曝光，自小客倒車後高速衝撞死者，同行另一男子差點被撞，驚險逃過一劫。

警方說，昨晚7點39分獲報，劉男（42歲）被一輛銀色轎車撞及卡在駁坎，人被壓在車下，救出時已無生命跡象，消防隊送醫急救不治。目擊者說，轎車撞人後，有4名男子匆忙棄車逃逸，還拿走車上一些物品。警方研判非單純車禍，封鎖現場深入調查，連夜調監視器釐清案情。

市警第一分局副分局長林詔徹說，案發地點在劉銘傳路119巷內停車場，根據監視帶顯示，銀色自小客車加速撞死一名男子後，車上4人棄車逃逸，警方循線在今天凌晨查獲2女1男到案，3人當時坐在車內，有目擊整個過程，但3人到案後供稱，不知駕駛會突然撞人，供稱都只是到場陪同談判，只知有債務糾紛，其他都不知情。警方目前朝殺人罪偵辦，並報請檢方相驗調查，是否故意撞死人要進一步釐清。

經查，劉姓死者與另名逃過一劫的男子2人，與銀自小客車內4人相約至該處談判，處理糾紛，但談判不成，過程中發生衝突，劉男遭開車衝撞碾斃，涉案自小客車上4人棄車逃逸，警方獲報到場封鎖現場後，以車追人，主嫌在逃，警方正積極查緝中，全案偵訊後會先將3人以殺人罪嫌共犯移送基隆地方檢察署偵辦。

撞擊過程監視影帶也曝光，自小客倒車後高速衝撞死者，同行另一男差點被撞，驚險逃過一劫。據該廟附近居民表示，廟前入夜後昏暗，雖是月租收費停車場，但入口並沒有管制，且旁邊有一處公園，經常有毒品人士出沒，容易成為毒品交易處所，警方先前也曾在這裡破獲毒品交易案。

撞擊過程監視影帶也曝光，自小客倒車後高速衝撞死者，同行另一男差點被撞，驚險逃過一...
撞擊過程監視影帶也曝光，自小客倒車後高速衝撞死者，同行另一男差點被撞，驚險逃過一劫。記者游明煌／翻攝
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撞擊過程監視影帶也曝光，自小客倒車後高速衝撞死者，同行另一男差點被撞，驚險逃過一劫。記者游明煌／翻攝
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基隆市劉姓男子昨晚在劉銘傳路一處廟寺前停車場，遭一輛銀色自小客撞擊卡在車底慘死。...
基隆市劉姓男子昨晚在劉銘傳路一處廟寺前停車場，遭一輛銀色自小客撞擊卡在車底慘死。記者游明煌／攝影
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基隆市劉姓男子昨晚在劉銘傳路一處廟寺前停車場，遭一輛銀色自小客撞擊卡在車底慘死。記者游明煌／翻攝
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基隆市劉姓男子昨晚在劉銘傳路一處廟寺前停車場，遭一輛銀色自小客撞擊卡在車底慘死。...
基隆市劉姓男子昨晚在劉銘傳路一處廟寺前停車場，遭一輛銀色自小客撞擊卡在車底慘死。記者游明煌／攝影
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毒品停車場基隆
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