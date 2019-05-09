獨／英國進口大麻種子 209兵工廠下士成藥頭

2019-05-09 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



國防部昨天表示軍備局生產製造中心第209廠張姓下士，因涉毒品罪嫌遭捕，檢警查出，張和友人江姓男子在南投租房，利用水耕方式室內栽種大麻，3天前南投檢警及憲兵隊去搜索，扣得24株大麻、乾燥大麻葉及栽種器具等，檢方訊後認定張、江犯製販二級毒品罪嫌，聲請羈押禁見獲准，將追查是否有成品流入市面。

檢警查出，27歲張姓男子是服役於陸軍軍備局生產製造中心209廠的下士，31歲江姓男子則白天在鐵工廠上班、晚上讀夜校，兩人疑似對大麻有興趣，上網查閱相關種植知識，去年8月從英國網站上花60美元（約台幣1800元）購入8顆大麻種子。

張、江在南投市承租的套房室內打造照明燈具、風扇、灑水設備等，用「水耕日照法」悉心栽種大麻，同時間，也透過網路論壇跟同好交換心得，甚至尋找買主，每公克賣600元，透過便利商店的店到店方式寄送貨。

警方日前接獲情資後登入大麻同好的網站，鎖定張姓及江姓男子疑有製造、販賣情形，報請南投地檢署指揮成立專案小組，本周一檢警會同南投憲兵隊前往兩人租屋處外埋伏，江姓男子剛下班返回正要去夜校，一擁而上逮人。