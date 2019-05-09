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獨／英國進口大麻種子 209兵工廠下士成藥頭

2019-05-09 20:47聯合報 記者林伯驊╱即時報導

國防部昨天表示軍備局生產製造中心第209廠張姓下士，因涉毒品罪嫌遭捕，檢警查出，張和友人江姓男子在南投租房，利用水耕方式室內栽種大麻，3天前南投檢警及憲兵隊去搜索，扣得24株大麻、乾燥大麻葉及栽種器具等，檢方訊後認定張、江犯製販二級毒品罪嫌，聲請羈押禁見獲准，將追查是否有成品流入市面。

檢警查出，27歲張姓男子是服役於陸軍軍備局生產製造中心209廠的下士，31歲江姓男子則白天在鐵工廠上班、晚上讀夜校，兩人疑似對大麻有興趣，上網查閱相關種植知識，去年8月從英國網站上花60美元（約台幣1800元）購入8顆大麻種子。

張、江在南投市承租的套房室內打造照明燈具、風扇、灑水設備等，用「水耕日照法」悉心栽種大麻，同時間，也透過網路論壇跟同好交換心得，甚至尋找買主，每公克賣600元，透過便利商店的店到店方式寄送貨。

警方日前接獲情資後登入大麻同好的網站，鎖定張姓及江姓男子疑有製造、販賣情形，報請南投地檢署指揮成立專案小組，本周一檢警會同南投憲兵隊前往兩人租屋處外埋伏，江姓男子剛下班返回正要去夜校，一擁而上逮人。

專案小組進入屋內搜索，當場扣得24株大麻、乾燥大麻葉數包及照明等栽種器具；張姓、江姓偵訊時承認種植，但否認吸食，檢警另採檢體送驗，不過針對是否有賣出成品2人都不願詳細交代，檢方認定涉製造及販賣二級毒品罪嫌重大，訊後聲請羈押禁見，獲法院裁准。

軍備局209廠張姓下士涉嫌與江姓友人從英國網站購入大麻種子，在承租房子室內種植，...
軍備局209廠張姓下士涉嫌與江姓友人從英國網站購入大麻種子，在承租房子室內種植，周一遭檢警及憲兵隊搜索查獲。圖為示意和本案無關。圖／本報資料照
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大麻毒品憲兵
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