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法務部教育訓練 深化性別平權意識

2019-05-09 20:24中央社 台北9日電

法務部今天辦理法制作業實務教育訓練，部長蔡清祥說，安排課程包括立法運作認識、深化性別平權意識等，最終目的是將民主法治與人權保障的精神落實於法令中。

法務部發布新聞指出，為使法務部及所屬機關人員熟悉法制作業實務及法規異動通報相關作業實務，提升作業品質，維護法務部主管法規資料庫的正確性及完整性，也為強化人員對國會運作與性別平權的相關知能，法務部規劃北、中、南、東等4區，辦理今年度法制作業實務教育訓練。

第1場次(北區)今天在法務部廉政署會議室開訓，邀請前立法院法制局長羅傳賢、交通大學科法所教授林志潔、行政院參議陳昶榮及法務部法制司科長高慧芬擔任課程講座。

蔡清祥於開訓致詞時指出，法務部是行政院的法律顧問，而建構現代法制，確保各項法制完備，是法務部的核心業務之一，法律是貫徹政策執行的工具，因此制定過程除須符合程序正義原則，法律的用字用語更影響實務的執行，這些立法程序及法制作業是法制工作非常重要的環節。

蔡清祥說，這次教育訓練安排4堂課程，分別提供學員對於立法運作及國會角色的認識、深化性別平權意識、了解及熟悉政府部門法制作業的運作流程，以及法規異動通報作業等各面向的學習，最終目的是要將民主法治與人權保障的精神落實於各項政府施政及法令規章中。

新聞稿指出，北區場次今天圓滿落幕，參訓人員分享意見，將反饋於精進法務部法制業務的完備，後續中、南、東等3場次教育訓練，將於7月起開辦。

蔡清祥行政院人權
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