中壢KTV砍死馬伕 凶嫌躲5天落網遭收押禁見

相關新聞
獨／英國進口大麻種子 209兵工廠下士成藥頭2019-05-09 20:47
手槍忘在超商ATM嚇到其他提款民眾 警跟蹤逮嫌2019-05-09 18:34
恐嚇高市綠議員為「假帳號」 檢警要追電郵信箱2019-05-09 17:28
影╱媽媽記憶模糊、無緣養小孩 12年牢獄她終於體會母愛2019-05-09 16:26
假扮全球人道大使 偽造蔡英文簽名詐數百萬被逮2019-05-09 15:14
影╱涼茶包當掩護 男往返馬國運毒遭逮2019-05-09 15:13
詐欺犯化身聯合國大使騙錢 調查局偵破2019-05-09 15:08
副主任接受環保業者性招待？調查局：查證中2019-05-09 14:58
里港警查獲毒鴛鴦 毒男求警「嘜為難阮某」2019-05-09 14:44
台南虐童案／小媽媽擔心被關 表姊曾提議「剁一剁」棄屍2019-05-09 12:15
擦撞小車禍通緝犯露餡…外加持槍彈和毒品 警1案3破2019-05-09 11:43
周玉蔻爆新黨共諜案的料 誹謗無罪洩密不受理2019-05-09 10:42
華銀女襄理盜1.5億 張秀米：我一個人幹的！2019-05-09 10:17
中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉2019-05-09 09:17
華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押2019-05-09 07:50
台東警方證實連鎖超商玻璃碎裂為物件撞擊 虛驚一場！2019-05-08 21:02
他拿槍枝抵債遭監聽 隔幾天警方搜索買主2019-05-08 20:57
率眾鬥毆滋事 基隆檢警大陣仗逮59人2019-05-08 20:05
台東連鎖超商疑遭槍擊？ 警方：不排除是跳動物件擊中2019-05-08 19:52
永和分屍命案 吳宣秀刺青指孫武生販毒2019-05-08 18:48
男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天2019-04-04 19:17
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
撂英文趕外籍客奪博愛座 婦人自豪：沒教都不會2019-05-09 09:57
華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押2019-05-09 07:50
中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉2019-05-09 09:17
基本工資調成23.1K 他曝「每月開銷表」嘆根本活不了2019-05-09 09:50
求愛不成竟擄人到汽車旅館！綁架男還身藏手槍、毒品2019-05-09 09:21
影／金錢豹女服務生搭小黃 車禍翻覆送醫不治2019-05-09 08:45
台南虐童案／小媽媽擔心被關 表姊曾提議「剁一剁」棄屍2019-05-09 12:15
妻子上身裸睡改下半沒穿 人夫驚揭小王來過2019-05-09 13:20
高速公路充滿負能量 這點子讓駕駛又怕又笑2019-05-09 09:00
屏東大學女大生墜樓亡 學校發公開信盼校園加強關懷2019-05-08 21:52
副主任接受環保業者性招待？調查局：查證中2019-05-09 14:58
父親性侵女兒25次 法官在判決書中怒批：獸行2019-05-08 21:31
華銀女襄理盜1.5億 張秀米：我一個人幹的！2019-05-09 10:17
法院認定公路總局無管轄權 Uber勝訴免罰1億元2019-05-09 14:19
清寒學生女模夢碎 建築師「耍心機」性侵兼攝像2019-05-09 16:12
華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押2019-05-09 01:04
影／金錢豹女服務生搭死亡計程車 夫：老婆就這樣沒了2019-05-09 12:35
14歲少女遭家人受虐送急診 醫院主動通報揭兒虐案2019-05-09 17:29
執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要2019-05-09 00:43
斗六工廠疑似熔爐破裂 上千度玻璃熔漿溢出2019-05-09 11:00
傳播妹遭性侵還在偵辨 她先被以加重強盜起訴2019-05-09 10:32
KTV伴唱女郎坐機車未戴安全帽 遭警攔下查獲安毒2019-05-08 23:02
公公賄選判有罪 基市議員何淑萍當選無效之訴近期宣判2019-05-09 10:14
挽回不成摔爛手機、撕健保卡 男二度強行「分手砲」得逞2019-05-09 12:00
400頭斃死豬成噁叉燒 高雄黑心一家人全被判刑2019-05-09 15:11
丁守中選舉無效訴訟 台北地院10日宣判2019-05-09 12:44
與人妻裸身同床判賠5萬元精神賠償 小鮮肉哀喊：我沒錢2019-05-09 11:55
台南6選區驗票後王、唐都稱勝選 地院30日宣判2019-05-09 17:57
乾女兒說榮民遺產要送她 拉「性伴侶」見證2019-05-09 11:44
月薪15萬學經歷遭疑 飯店總經理曠工討資遣費連敗2019-05-09 19:51
這頓晚餐融化自閉兒的心！提筆寫姓名 暖警送他返家2019-05-09 08:22
周玉蔻爆新黨共諜案的料 誹謗無罪洩密不受理2019-05-09 10:42
工作擺爛被踢爆！「早餐店殺手」吿店家誹謗 檢不起訴2019-05-09 10:05
板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半2019-05-09 01:01
手槍忘在超商ATM嚇到其他提款民眾 警跟蹤逮嫌2019-05-09 18:34
臉書被罵「回家去死較好」 高雄議員黃文益報警2019-05-09 14:20
恐嚇高市綠議員為「假帳號」 檢警要追電郵信箱2019-05-09 17:28
住持當著他人面前猥褻被害女 法院判刑還要賠10萬2019-05-09 08:15
影／改騎腳踏車非為巡邏 原來是暖警助婦返家2019-05-09 13:26
里港警查獲毒鴛鴦 毒男求警「嘜為難阮某」2019-05-09 14:44
留言