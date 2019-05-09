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中壢KTV砍死馬伕 凶嫌躲5天落網遭收押禁見

2019-05-09 20:00聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市中壢區凱悅KTV門口2日發生凶殺案，黃姓男子涉嫌和多名同夥圍毆何姓馬伕，一群人下手狠毒，把何左手臂砍到見骨、動脈斷裂失血過多慘死，案發多天後，中壢警分局7日鎖定黃行蹤，發現他出現在雲林麥寮打算偷渡潛逃，黃遭逮還稱「知道自己躲不掉」。

警方昨晚將他移送桃園地檢署後，檢方今天依殺人罪嫌向法院聲請羈押，桃園地院開庭後，認定黃嫌疑重大，有逃亡、串證之虞，且所犯為最輕本刑10年以上重罪，裁定收押禁見。

黃男涉嫌砍死何姓馬伕，遭法院依殺人罪嫌收押禁見。圖／聯合報系資料照
黃男涉嫌砍死何姓馬伕，遭法院依殺人罪嫌收押禁見。圖／聯合報系資料照
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偷渡殺人KTV
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