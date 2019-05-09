中壢KTV砍死馬伕 凶嫌躲5天落網遭收押禁見

2019-05-09 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市中壢區凱悅KTV門口2日發生凶殺案，黃姓男子涉嫌和多名同夥圍毆何姓馬伕，一群人下手狠毒，把何左手臂砍到見骨、動脈斷裂失血過多慘死，案發多天後，中壢警分局7日鎖定黃行蹤，發現他出現在雲林麥寮打算偷渡潛逃，黃遭逮還稱「知道自己躲不掉」。