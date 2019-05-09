監獄內學做數位卡片 受刑人送不一樣母親節賀片

2019-05-09 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



不一樣的母親節卡片 ！台南第二監獄開辦相關技能訓練班，還有書法班、裝置藝術、素描、B BOX、阿卡佩拉等才藝課程供收容人學習，配合母親節的到來，與六甲數位機會學習中心辦理「非常好色」軟體應用課程製作賀卡，內容有表達對母親的思念與感謝，還有身為父親對為人母親的女兒給予祝福，也有對長年勞碌照顧家庭的老婆獻上祝福。

獄方表示，有別以往本次卡片設計，除了圖像外並結合聲音的錄製，讓平日不好意思說出口的話或當面表達的感謝，對於家人思念與祝福，都能藉由這張卡片來傳達與傾訴，讓收容人能感念親人的家庭支持與鼓勵，進而改過向善，浴火重生。

台南第二監獄也在母親節前夕，舉辦電話懇親活動，有801人參加，收容人有的喚「阿母」，有人叫「媽媽」，不管是什麼稱呼，相信透過「千里一線牽」，彼此感受親情的呼喚。

典獄長邱泰民致詞表示，感謝財團法人更生保護會臺南分會協助辦理本活動，也提供茶點，收容人家屬對在監服刑的親人不離不棄，使收容人能藉由家庭支持的力量，順利復歸社會。

邱泰民指出，監方為使收容人習得更多的才藝與技能，積極尋找各方社會資源與團體開辦烘焙、中餐麵食、陶藝技能訓練以及電腦、藝文等課程，期勉收容人要珍惜資源多多參加相關課程，提升自我技能、自信心與競爭力，以利重返社會時就有更多的機會與選擇。