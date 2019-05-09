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手槍忘在超商ATM嚇到其他提款民眾 警跟蹤逮嫌

2019-05-09 18:34聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市泰山區上月18日1名男子，因為將1把改造手槍放在隨身手提袋裡，在超商操作完ATM後卻忘了帶走，下面一位民眾發現後卻意外瞄到裡頭竟放有1把手槍，嚇得連忙報警，警方到場採證並調閱監視器，確認男子搭上Uber，隨後立即攔車將他逮捕。

持有手槍的25歲林姓男子上月18日上午7點左右，前去泰山區泰林路上1間超商使用ATM提款機，因為手上分別要拿手機確認操作步驟，又要騰出另一隻手操作按鍵，林男索性將裝有1把改造手槍的手提袋，掛在提款機下放的掛鉤上。

但他離去時先是確認金融卡有沒有放進皮夾內，又是拿出耳機使用，唯獨忘記還掛在提款機下方的手提袋就直接離去，下一位民眾前來使用提款機時發現有一只手提袋掛在上頭，便隨手拿起要交給超商店員，沒想到意外瞄到袋中竟有1把手槍，嚇得他連忙告知店員並報警。

警方接獲報案到場採證，發現除了土耳其改造手槍，袋中還有4顆子彈，立即調閱監視器掌握將手槍忘在超商的民眾特徵，鎖定林男身影並發現他搭上Uber，警方隨即展開尾隨追捕。

上午10點左右警方在林口區工五路上直接將該輛Uber攔下，車上的林男也隨即坦承持有槍枝還忘在超商，員警要求林男交代槍枝來源，他則供稱是半年前1名獄中友人拿到五股的住家給他。

警方同時對林男住家進行搜索，但未找到其他可疑物品，但對於林男的槍枝來源說法則還要進一步追緝，訊後依違反槍炮彈藥管制條例送辦。

嫌犯持有改造手槍，卻因為提款忘在ATM前而被發現，遭到警方埋伏跟蹤逮捕。記者巫鴻...
嫌犯持有改造手槍，卻因為提款忘在ATM前而被發現，遭到警方埋伏跟蹤逮捕。記者巫鴻瑋／翻攝
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嫌犯持有改造手槍，卻因為提款忘在ATM前而被發現，遭到警方埋伏跟蹤逮捕。記者巫鴻...
嫌犯持有改造手槍，卻因為提款忘在ATM前而被發現，遭到警方埋伏跟蹤逮捕。記者巫鴻瑋／翻攝
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超商提款機槍枝
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