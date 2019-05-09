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81歲爺邀窮女吹冷氣 她遭指侵痛醒哭罵「變態」

2019-05-09 18:12聯合報 記者王宏舜╱即時報導

81歲的朱老先生和一對母女為鄰，因鄰婦行動不便，他經常提供便當或飲料給她們食用，鄰居的女兒也以「爺爺」相稱。前年8月，朱又送便當至母女家，因值酷暑，她們家又沒裝冷氣，悶得難受，他邀鄰女到他家吹冷氣。冷氣涼爽，鄰女因舒適而睡著，朱卻乘機脫掉她褲子「指侵」。女子疼醒，驚見朱脫光光，一手自慰、一手戳她下體，氣得責罵，朱掏出800元致歉。

台北地院依乘機性交罪判朱3年8月徒刑，他上訴，高等法院改處刑3年2月。

在一審時，被害人表示當時感覺有異物插入下體而痛醒，赫見自己下半身赤裸，「爺爺」還流出精液，她氣得把對方赤裸的畫面拍下來，並LINE給社工，回家後哭著摔東西、罵「變態」。北院認定女子遭侵害。

朱坦承趁女子熟睡時，赤裸地在她身旁，也承認被罵時有給她800元，但否認乘機性交。朱說，當時他洗完澡、吃了安眠藥，便躺在女子身邊裸睡，是後來聽到女子呼叫才醒來，不曉得發生什麼事。辯護律師認為，朱已經吃了安眠藥，就算有指侵的行為，主觀上也無犯意。

高院認為，依憑被害人、母親和社工的證述，以及老先生全裸的照片、LINE對話截圖，可認定老先生犯乘機性交罪。

不過一審以朱曾有毒品前科，依累犯規定判他3年8月徒刑，高院認為毒品與乘機性交罪質不同，無加重法定最低本刑必要，依司法院釋字第775號解釋，加重其刑不洽當。

高院認為朱是被害人鄰居，卻罔顧對方對他的信任，讓女子身心受創，衡量他年歲、獨居、低收入戶、沒讀過書，改判他3年2月。

81歲的朱老先生邀窮困的女鄰居到他家吹冷氣，卻趁對方睡著而指侵，女子痛醒，驚見朱...
81歲的朱老先生邀窮困的女鄰居到他家吹冷氣，卻趁對方睡著而指侵，女子痛醒，驚見朱脫光光，一手自慰、一手戳她下體。高等法院依乘機性交罪判朱3年2月徒刑。示意圖／ingimage
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毒品社工
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