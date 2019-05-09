媽媽記憶模糊、無緣養小孩 12年牢獄她終於體會母愛

2019-05-09 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



週末就是母親節，桃園市榮譽觀護人協進會特別訂製100個蛋糕送更生人家庭，盼能讓100個媽媽再次微笑；其中，製作蛋糕的烘培師小芬本身也是更生人，年輕時因毒品入獄服刑12年，她坦言過去對母親節並無感觸，婚後先生、婆婆對她的接納與包容，讓她再次重獲母愛。

小芬說，18歲就吸了第一口安非他命，因當時朋友跟說「吸毒就不會想睡覺」，她為了兼差打工傻傻跟著吸，結果從此陷進無法自拔深淵，經反覆勒戒、服刑都改不了惡習，直到最後販毒遭重判12年，這次入獄她才深覺青春歲月就此被剝奪，更坦言「若不是遭重判教訓，出來還可能繼續吸。」

7年前小芬重獲自由，靠著在監獄學的烘培技術，她再到麵包從月薪不到2萬元的學徒當起，後來和和同事相識相戀結婚，夫妻倆決定一起創業開設尚洋烘焙坊，產品不添加防腐劑，舉凡瑞士捲、蛋糕及餅乾等，漸漸打開口碑。

小芬也提到，過去母親節對她而言並沒有特別的感觸，因為記憶中的媽媽已經模糊，加上自己年輕時因吸毒懷孕生子，卻沒實際扶養過小孩，一直到認識先生，彼此互相扶持、創業，婆婆也無條件接納、善待她的過去，終於重新感受到母愛。

桃園市榮譽觀護人協進會日前向小芬訂購了100個蛋糕，從這個禮拜起每天都在觀護人室，分送給努力改過、和家庭關係逐漸修復，或是本身就是母親的更生人，希望在特別的節日讓母親感受溫暖。

桃園地檢署檢察長郭文東今天也送康乃馨給榮關協進會同仁們，提前慶祝母親節，他說這次有機會和小芬的烘焙坊訂購蛋糕送給更生人家庭，也希望透過她的故事，讓一時偏離正軌，讓家人傷心的更生人們知道，只要願意改過向善，也能重新修復人生。