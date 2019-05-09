台南虐童案／小媽媽擔心被關 表姊曾提議「剁一剁」棄屍

2019-05-09 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



薛姓生母上午以證人身分應訊，現場勘驗表姊以手機所錄6段1至2分鐘，她持藤條打女童的畫面，不發一言，一是表姊提議，二是自己情緒管控不好。翻攝自臉書 分享 facebook 台南市1月驚傳1歲多女童遭虐致死，包括17歲未成年的薛姓生母、生母的26歲薛姓表姐及28歲何姓表姐夫、28歲李姓男友人被逮，生母出庭作證，認女童遭陰靈作崇，晚間不讓女童睡覺、喝牛奶1周，女童不堪哭鬧則持愛的小手施虐，4人在KTV內察覺女嬰可能死亡，擔心被關，甚至討論分屍、棄屍。生母說，轎車準備開往山區，經郭綜合醫院過頭後，她覺得不行要求開回頭送醫，小孩已不治。

薛姓生母上午以證人身分應訊，現場勘驗表姊以手機所錄6段1至2分鐘，她持藤條打女童的畫面，畫面只見女童僅包尿布被生母持棍打大腿、屁股，女童被打的哭鬧，甚至有睡意，持藤條戳她，還把女童扶起靠在桌邊，持藤條繼續打，大腿等部分紅腫。

薛姓生母說，今年初小琉球之旅回來，表姊等人認小孩哭鬧陰靈附身，剛開始4人還輪流餵小孩喝牛奶、每天一餐180CC，白天也會讓小孩睡覺，之後狀況沒有改善，1月8日至15日不管白天或夜晚都不讓小孩睡覺或吃東西。此外，4人還會輪流持愛的小手打女童，不讓她哭鬧，甚至李、何抱起女童摔在鋪有床鋪的地板上。

直至1月15日凌晨，4人累了睡到下午才起床，她說，出門前發現女童有失溫現象，且在電梯內一直翻白眼，李、何拍女童沒反應，一行人照原計畫到手機賣手機，到KTV唱歌。

生母說，她唱歌時，把小孩放在李身旁，李認小孩30多小時沒進食，叫了清粥餵她吃，但小孩癱軟，沒吃進去，甚至流出來；李說「小孩已死了」 ，經一行人確認過。

一行人甚至討論如何善後，擔心被關，表姊提到「剁一剁」，李則提議棄屍，生母當下沒反應，她說，轎車準備開往山區，經郭綜合醫院過頭後，她覺得不行要求開回頭送醫，小孩已不治。

李在醫院裡提議要生母把事情扛下來，「因為妳未成年，罪比較輕，不會關那麼久」。