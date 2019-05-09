中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉

2019-05-09 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢KTV門口2日上午發生何姓男子被5人圍毆並砍重傷死亡案，警方專案小組當天晚上逮捕涉嫌開車接應的兩名男子，接著再涉案4人起出作案用3支棍棒、電擊棒1支並追緝在桃黃姓主嫌。黃7日在雲林麥寮要潛逃出境前落網，帶回中壢訊問釐清案情後，昨晚依殺人罪移送桃園地方檢察署偵辦。

案發後警方第一時間掌握涉案成員身分，24小時內陸續帶回6人，發現何男子送醫不治的消息曝光後，黃姓主嫌和兩朋友連夜潛逃中南部躲藏，警方以全面臨檢掃蕩這群不良組合常出入的KTV，不但迫使停業，還設法截斷歹徒逃匿時的金援，讓不法者感受警方不破案、不一網打盡絕不鬆手的壓力。

專案小組同時兵分多路至中、南部搜捕，潛逃至中南部的黃姓主嫌眼看退無可退，甚至找人佯裝律師來電表示將自行投案懸鬆懈警方追緝力道，但警方不妥協也不讓黃拖延，7日掌握他正連絡是否有船可以讓他從雲林麥寮海邊港邊偷渡，警方同時查出他和手下躲在附近汽車旅館立即往，當場逮到黃嫌和兩名涉嫌掩護他逃亡的朋友，黃見警察出現沒反抗，警方斥責他「鬧這麼大」、「跑很久了吶」，黃冷靜回一句「我知道跑不掉」。

中壢警方強調對街頭暴力行為零容忍、強勢打擊不法之決心，連日針對KTV周邊，擴大實施路臨檢，目前KTV張貼內部整修，仍暫停營業中。桃園市警局長陳國進日前也強調，絕不允許暴力事件發生，也要求桃園市相關業者自律，遵守「三不得、二通報」規定，一但發現不法，警方除嚴正執法外，也將協請市政府相關權責單位介入裁罰，以保障民眾生命財產安全。