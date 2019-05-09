親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

拐騙「巴鐵新娘」中國巴基斯坦的人口販賣

贈書／不再迷網！12星座怎麼為自己選個好科系、好職業

中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉

2019-05-09 09:17聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中壢KTV門口2日上午發生何姓男子被5人圍毆並砍重傷死亡案，警方專案小組當天晚上逮捕涉嫌開車接應的兩名男子，接著再涉案4人起出作案用3支棍棒、電擊棒1支並追緝在桃黃姓主嫌。黃7日在雲林麥寮要潛逃出境前落網，帶回中壢訊問釐清案情後，昨晚依殺人罪移送桃園地方檢察署偵辦。

案發後警方第一時間掌握涉案成員身分，24小時內陸續帶回6人，發現何男子送醫不治的消息曝光後，黃姓主嫌和兩朋友連夜潛逃中南部躲藏，警方以全面臨檢掃蕩這群不良組合常出入的KTV，不但迫使停業，還設法截斷歹徒逃匿時的金援，讓不法者感受警方不破案、不一網打盡絕不鬆手的壓力。

專案小組同時兵分多路至中、南部搜捕，潛逃至中南部的黃姓主嫌眼看退無可退，甚至找人佯裝律師來電表示將自行投案懸鬆懈警方追緝力道，但警方不妥協也不讓黃拖延，7日掌握他正連絡是否有船可以讓他從雲林麥寮海邊港邊偷渡，警方同時查出他和手下躲在附近汽車旅館立即往，當場逮到黃嫌和兩名涉嫌掩護他逃亡的朋友，黃見警察出現沒反抗，警方斥責他「鬧這麼大」、「跑很久了吶」，黃冷靜回一句「我知道跑不掉」。

中壢警方強調對街頭暴力行為零容忍、強勢打擊不法之決心，連日針對KTV周邊，擴大實施路臨檢，目前KTV張貼內部整修，仍暫停營業中。桃園市警局長陳國進日前也強調，絕不允許暴力事件發生，也要求桃園市相關業者自律，遵守「三不得、二通報」規定，一但發現不法，警方除嚴正執法外，也將協請市政府相關權責單位介入裁罰，以保障民眾生命財產安全。

死者何男為傳播馬伕，2日上午約7點從中壢一家KTV扶著酒醉的朋友才走出門口，就被5人圍毆並砍重傷，左手臂被砍到見骨，上臂動脈被砍斷何當場血流不止失去意識，送醫後不治。警方當晚逮捕兩名涉嫌開車接應的男子，後來再逮4人，7日逮捕黃姓主嫌。案發原因地方傳出因為爭風吃醋而起，也有消息指出為了爭奪地盤搶生意，警方研判以後者居多。

黃姓主嫌落網後被移送桃園地檢署偵辦。記者鄭國樑／翻攝
黃姓主嫌落網後被移送桃園地檢署偵辦。記者鄭國樑／翻攝
分享
警方在案發24小時內逮捕6名涉案者。記者鄭國樑／翻攝
警方在案發24小時內逮捕6名涉案者。記者鄭國樑／翻攝
分享
警方起出犯案的球棒。記者鄭國樑／翻攝
警方起出犯案的球棒。記者鄭國樑／翻攝
分享

KTV臨檢警察
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

台東警方證實連鎖超商玻璃碎裂為物件撞擊 虛驚一場！

2019-05-08 21:02

他拿槍枝抵債遭監聽 隔幾天警方搜索買主

2019-05-08 20:57

率眾鬥毆滋事 基隆檢警大陣仗逮59人

2019-05-08 20:05

台東連鎖超商疑遭槍擊？ 警方：不排除是跳動物件擊中

2019-05-08 19:52

永和分屍命案 吳宣秀刺青指孫武生販毒

2019-05-08 18:48

「假失竊、真詐保」 不肖車商集團坑殺7家保險公司

2019-05-08 13:59

汽車貸款糾紛 靠行司機持高球棍砸爛前老闆店

2019-05-08 13:39

毒蟲向警保證絕無碰毒 剛講完一包安毒掉出來

2019-05-08 13:08

「今優惠意者私」 軍官網路兼差賣毒判1年10月

2019-05-08 10:46

影／第三次絕不讓你逃！警逆向堵車 甩警棍霸氣破窗

2019-05-08 08:21

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了

2019-05-08 11:57

近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標

2019-05-08 11:01

再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫

2019-05-08 14:01

回家夢碎！機車騎士疑闖紅燈趕回家 遭撞死

2019-05-08 13:18

華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押

2019-05-09 07:50

車停十分鐘竟被蟲蟲大軍攻陷 網友直呼：頭皮發麻

2019-05-08 10:40

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案

2019-05-08 10:43

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31

頭份男童泳館溺水意外 家屬控安親班老師等人疏失

2019-05-08 16:36

高速公路充滿負能量 這點子讓駕駛又怕又笑

2019-05-09 09:00

屏東大學女大生墜樓亡 學校發公開信盼校園加強關懷

2019-05-08 21:52

影／金錢豹女服務生搭小黃 車禍翻覆送醫不治

2019-05-09 08:45

麥當勞也有門神？打烊的店裡透綠光 門口這尊嚇壞路人

2019-05-08 21:12

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

惡狼外公性侵9歲孫女 6年逞百次獸行判刑20年

2019-05-08 15:15

父親性侵女兒25次 法官在判決書中怒批：獸行

2019-05-08 21:31

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

機械停車位崩垮 維修工夾縫中求生撿一命

2019-05-08 12:29

10年盜領破億 華南銀女襄理擠不出500萬被聲押

2019-05-08 18:56

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉

2019-05-09 09:17

影／后里輪胎大火 周邊區域人心惶惶

2019-05-08 11:12

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

后里輪胎廠大火 義消累癱：別說福利好、聽到度爛

2019-05-08 12:55

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

醉漢佯稱撿東西 把頭「埋」進鄰座女子大腿內側

2019-05-08 10:57

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

「今優惠意者私」 軍官網路兼差賣毒判1年10月

2019-05-08 10:46

不付錢硬上應召女 還恐嚇「膠帶封嘴」搶走8000元

2019-05-08 10:57

后里輪胎廠「火災慣犯」 盧秀燕怒：撤照勒令停業

2019-05-08 12:42

老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11

教授鼠鼠涉性侵今辦公室遭搜索？中警：偵辦中無搜索

2019-05-08 21:02

KTV伴唱女郎坐機車未戴安全帽 遭警攔下查獲安毒

2019-05-08 23:02

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

65歲婦台鐵五權站無故跳軌 檢驗後以自殺結案

2019-05-08 14:57

影／0.5秒與死神擦身 男童把馬路當田徑場險被撞

2019-05-08 17:44

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

大鵬灣賽車手飆速189撞死 家屬求償2千萬二審仍敗

2019-05-08 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top