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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

永和分屍命案 吳宣秀刺青指孫武生販毒

2019-05-08 18:48聯合報 記者陳俊智柯毓庭╱即時報導

加拿大籍男子顏伯萊因毒品糾紛，去年8月遭人殺害分屍，遺體被棄置在新北市永和河濱公園旁新店溪內，新北地檢署調查後依殺人起訴外籍男子孫武生、班特、何傑生與台籍男子吳宣；新北地院今天開庭審理，吳宣作證時秀出手臂刺青，指孫是販毒集團主謀，緊咬孫涉案殺人，但辯論時，孫也反駁吳的證詞前後不一，有許多錯誤。

顏伯萊（Ryan）的遺體去年8月22日被人發現棄置在河濱公園後，檢警根據監視器畫面追出以色列籍的孫武生（綽號OZ）、美國籍的班特（Bent）曾到過現場，吳宣則是在事發前幫忙買刀，陸續將人緝捕歸案後，又追出美國籍男子何傑生（Jason）曾到現場附近放煙火掩護；全案在去年底偵結起訴，孫武生和班特被控殺人和毀棄屍體，何傑生與吳宣則被控幫助殺人。除吳宣交保外，3名外籍人士均因涉犯重罪在押。

法庭上，吳宣秀出左手背的刺青，刺青中有手槍、紙飛機和金錢符號3個圖像，另有數字「418」和羅馬數字「5」，並指刺青是孫武生幫他刺的，因為他曾幫孫武生販毒跑腿。他進一步指出，刺青前，孫武生和班特曾告說如果要跟他們在一起，就要刺這個刺青，而刺青的金錢符號代表錢、手槍代表軍旅兵役、紙飛機代表出國見世面，但不清楚418所代表的意義。

吳宣供稱自己跟顏伯萊只見過一次面，但不清楚顏伯萊與孫武生的關係，也不知道孫武生要對顏伯萊不利。他表示，孫武生去年8月叫他去買開山刀、線鉅、戰術手套和磨刀石等物，只說是別人要對自己不利，防身要用，沒多做說明，直到是凶案曝光，孫武生才說自己叫人去幹的。

吳宣表示，孫武生曾說顏伯萊是警方臥底，所以才要把顏伯萊解決掉。為此，孫武生還曾逼他串供，要他在警詢時稱刀具是俄羅斯朋友為了贈禮託他購買，如果供出實情，就要說他也是共犯，要將他拖下水。

法院安排孫武生和吳宣對質時，孫武生表示吳宣證詞多許多錯誤，並只自己與吳宣都受到威脅，內心非常害怕，不然2人感情原本很好，但吳宣說孫武生一直都是用命令口吻叫他做事，如果達不到要求，孫武生就會以言語謾罵。

新北地院今天開庭審理，吳宣作證時秀出手臂刺青，指孫武生（中）是販毒集團主謀，緊咬...
新北地院今天開庭審理，吳宣作證時秀出手臂刺青，指孫武生（中）是販毒集團主謀，緊咬孫涉案殺人，但辯論時，孫也反駁吳的證詞前後不一，有許多錯誤。本報資料照片
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刺青殺人
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