「假失竊、真詐保」 不肖車商集團坑殺7家保險公司

2019-05-08 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市中古車商謝正富等人，勾結汽修廠、車商等涉嫌組成「假失竊、真詐保」集團，收購重大事故車、或進口低價雙B轎車，再由同夥擔任人頭車主投保，然後假報失竊詐保，坑殺國內7家保險公司，詐保23輛車得逞2499萬餘元，台中地檢署今天依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌起訴謝男等22人。

受損的保險公司，分別是第一產物保險、兆豐產物保險、台灣產物保險、國泰世紀產物保險、新光產物保險、富邦產物保險、華南產物保險股份有限公司。

刑事局於兩年前破獲「假失竊、真詐保」集團，查出謝嫌等人以69輛車報失竊，詐得3500萬元，移送台中地檢署偵辦，經檢察官黃嘉生過濾清查後，其中大部分95年以前犯的案已逾追訴權時效，另有的缺乏證據，僅認定23輛車報失竊詐保2499萬。

詐保集團成員於2016年底報案，指出所有的BMW轎車遭竊，警方追查發現，竊賊在極短時間內將車開走，與一般破壞車輛防盜系統所需要的時間不符，也說不出購車價格，令員警起疑，才赫然發現報案人妻子、弟弟不久前都曾報案車輛失竊，並向保險公司申請理賠。

辦案員警、以及保險公司的理賠人員，發現報失竊的是熟面孔、失竊地點重覆，因此報請檢察官指揮偵辦，查出主嫌謝正富等人，收購重大事故車，轉兩手過戶給人頭車主，再向保險公司投保竊盜險，然後報失竊詐保，而車子轉售或解體（殺肉）牟利。

或從國外進口低價的雙B轎車，再以該車為擔保，向銀行貸款，也向保險公司投保，再報失竊詐保；另有的車主因欠賭債、缺錢，勾結謝嫌等人將車子報失竊詐保。