汽車貸款糾紛 靠行司機持高球棍砸爛前老闆店

2019-05-08 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭礁溪鄉中山路段某租車行業者日前與吳姓男子因汽車貸款引發債務糾紛，吳心生不滿竟夥同另外3名共犯與被害人相約在租車行談判，雙方一言不合，爆發衝突，吳嫌等4人分持高爾夫球棍等器物砸毀店內物品，還打傷被害人後逃逸。礁溪警分局獲報逮人並於今天說明案情，全案詢後依違反傷害、毀損等罪嫌將吳嫌移送偵辦。

52歲吳姓司機一年半前到黃男開設的小客車租賃公司靠行，吳男想買車，因信用問題無貸款，黃姓業者好心以公司當保證人，使吳姓司機得以貸款，但後來吳不但遲繳貸款，還把車子賣給另一位司機，接手車輛的司機允諾會繳清貸款。雙方因此發生爭執，吳男也嗆聲要黃男算帳。

前晚（6日）9時點多，黃男與家人在店內休息時，吳男突然帶著3名友人闖進店裡，講沒兩句話就拿棍棒砸毀魚缸、盆栽、書桌等物品，破碎物品散落一地，4人更一起圍毆黃男，黃以手臂阻擋時受傷。