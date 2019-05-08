親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

汽車貸款糾紛 靠行司機持高球棍砸爛前老闆店

2019-05-08 13:39聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭礁溪鄉中山路段某租車行業者日前與吳姓男子因汽車貸款引發債務糾紛，吳心生不滿竟夥同另外3名共犯與被害人相約在租車行談判，雙方一言不合，爆發衝突，吳嫌等4人分持高爾夫球棍等器物砸毀店內物品，還打傷被害人後逃逸。礁溪警分局獲報逮人並於今天說明案情，全案詢後依違反傷害、毀損等罪嫌將吳嫌移送偵辦。

52歲吳姓司機一年半前到黃男開設的小客車租賃公司靠行，吳男想買車，因信用問題無貸款，黃姓業者好心以公司當保證人，使吳姓司機得以貸款，但後來吳不但遲繳貸款，還把車子賣給另一位司機，接手車輛的司機允諾會繳清貸款。雙方因此發生爭執，吳男也嗆聲要黃男算帳。

前晚（6日）9時點多，黃男與家人在店內休息時，吳男突然帶著3名友人闖進店裡，講沒兩句話就拿棍棒砸毀魚缸、盆栽、書桌等物品，破碎物品散落一地，4人更一起圍毆黃男，黃以手臂阻擋時受傷。

礁溪警分局獲報後啟動快打部隊，依當事人提供線索，逮捕吳姓犯嫌，並漏夜通知逃逸共犯到案說明，黃姓業者表示，自己曾經好人幫忙吳男，心想既然貸款已經不是吳在繳，車子也不屬於他，就交給接手願意繳款的司機開。吳嫌坦承因財務糾紛找人助陣，警方訊後被依傷害、毀損罪嫌移送地檢署法辦。

汽車貸款釀糾紛，靠行司機涉嫌持高爾夫球棍，把前老闆店砸稀巴爛。圖/警方提供
汽車貸款釀糾紛，靠行司機涉嫌持高爾夫球棍，把前老闆店砸稀巴爛。圖/警方提供
分享
汽車貸款釀糾紛，靠行司機涉嫌持高爾夫球棍，把前老闆店砸稀巴爛。圖/警方提供
汽車貸款釀糾紛，靠行司機涉嫌持高爾夫球棍，把前老闆店砸稀巴爛。圖/警方提供
分享

債務
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

影／第三次絕不讓你逃！警逆向堵車 甩警棍霸氣破窗

2019-05-08 08:21

再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫

2019-05-08 14:01

「假失竊、真詐保」 不肖車商集團坑殺7家保險公司

2019-05-08 13:59

毒蟲向警保證絕無碰毒 剛講完一包安毒掉出來

2019-05-08 13:08

「今優惠意者私」 軍官網路兼差賣毒判1年10月

2019-05-08 10:46

離婚房產雙輸 怒掐前妻陷昏迷

2019-05-08 00:25

影／臉書遭留言恐嚇 高市議員簡煥宗晚間報案

2019-05-07 22:42

搭客運遺失毒品請求協尋 惹來特警立即逮捕

2019-05-07 22:18

影／銷毀美規制式手榴彈 警方郊區成功引爆

2019-05-07 22:01

民進黨高市議員又被恐嚇 簡煥宗：很多不理性留言

2019-05-07 21:28

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌遭日任教學校無限期停職

2019-05-07 17:20

影／用假公安行騙海削大陸人民 「淘寶」詐團19人全押

2019-05-07 15:58

影╱男掐殺前妻生命垂危 檢方聲請羈押

2019-05-07 15:34

拿查到毒品的違章開刀 彰化拆除藏毒汽車修配廠

2019-05-07 15:03

犯案前安排友人接應 落網還稱想吃免費牢飯兼躲債

2019-05-07 14:37

作家「冒牌生」隆鼻失明求償上千萬 診所不排除提反訴

2019-05-07 13:33

全台掃黑！屏警逮42人 東港槍擊案主嫌也栽了

2019-05-07 12:56

影／買春藥誤買到毒咖啡 男害羞反問：有壯陽成分嗎？

2019-05-07 12:08

影／恍神？殺「小燈泡」凶手下樓兩度踉蹌嚇到法警

2019-05-07 11:54

遭檢舉私帶幫傭返台還侵吞珠寶 駐越前代表獲不起訴

2019-05-07 11:30

影／好像警匪片！街頭駁火 板橋警大街開9槍逮人

2019-05-07 10:22

蘆竹矽卡公司違建燒死6移工 負責人、廠長均獲緩起訴

2019-05-07 09:31

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

韓國瑜女兒太正「想娶怎麼辦」 網推這樣說就可以

2019-05-07 21:43

影／輪胎大火黑煙飄數公里如世界末日 居民憂空汙嚴重

2019-05-07 15:41

口腔癌患者不便吹氣酒測 員警冷言：那你吹氣球怎麼吹

2019-05-07 19:17

后里大火空汙蔓延全台中 市府提醒：今晚少外出

2019-05-07 18:04

禮儀小姐值勤中鞋根斷了這麼做 網：想起曼陀珠廣告！

2019-05-07 16:51

女警褲裙配長靴的年代 逼出警用機車史上「最美風景」…

2019-05-08 09:00

通姦兄弟妻10年 他無恥稱「你老婆也很歡喜」

2019-05-08 10:15

他酒駕撞死人認諾賠4111萬 法界：看得到拿不到

2019-05-07 22:15

賣基隆市凶宅每坪不到4萬元引熱議 警證實有人燒炭輕生

2019-05-08 10:06

黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了

2019-05-08 11:57

注意！烏來溫泉街深夜巨石崩落封路 台車軌道恐受波及

2019-05-08 00:24

人妻遠端監控住家 當場抓姦在自家床

2019-05-07 19:43

車停十分鐘竟被蟲蟲大軍攻陷 網友直呼：頭皮發麻

2019-05-08 10:40

警察浮報超勤加班費13小時 溢領2876元貪汙罪起訴

2019-05-07 16:43

陳菊為拆商場案告陳宜民 二審再度吞敗

2019-05-07 18:19

第3度遭恐嚇對小孩不利 簡煥宗報警

2019-05-08 03:45

「教授鼠鼠」坦承迷姦女模 另名受害者出面指控

2019-05-07 16:36

回家夢碎！機車騎士疑闖紅燈趕回家 遭撞死

2019-05-08 13:18

近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標

2019-05-08 11:01

幫酒店小姐贖身 火山孝子匯73萬換一場空

2019-05-07 22:09

知名拉麵店只加1次麵 遭女大生告詐欺

2019-05-07 19:53

高雄文具店大火再添一死 重傷女兒下午宣告不治

2019-05-07 17:14

前妻神隱 他照顧岳父到臨終

2019-05-08 00:19

王傳家案法官指通姦罪違憲 檢批「侮辱女性」

2019-05-08 00:16

影／第三次絕不讓你逃！警逆向堵車 甩警棍霸氣破窗

2019-05-08 08:21

男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案

2019-05-08 10:43

小情侶偷享魚水之歡 男被「反制」告妨害性自主

2019-05-07 15:43

中年大叔想嘿咻 超商買2萬點數險被騙

2019-05-07 16:15

台鐵五權火車站女子臥軌輕生 夫憾：妻子情緒不穩

2019-05-07 17:29

台中后里輪胎廠大火空品惡化 盧秀燕：1校易地教學

2019-05-08 09:48

后里輪胎大火仍未熄滅 市議員提醒外出勿淋雨

2019-05-08 09:04

內線交易被告…人生勝利組 勞務換緩刑

2019-05-08 00:01

生死一瞬間！橘衣天使英勇跳海救人一命 網友讚聲不斷

2019-05-07 17:22

民進黨高市議員又被恐嚇 簡煥宗：很多不理性留言

2019-05-07 21:28

買凶宅來賣賺170萬 法官判賠：民情懼冤氣

2019-05-07 21:19

穿越4年的訊息？自助洗衣店扣款異常 客人怒公審

2019-05-07 19:20

「爸爸您辛苦了，母親節快樂」子女祝福感動單親男警

2019-05-08 08:23

球星通姦判無罪只因法官支持除罪化 檢：除罪時候未到

2019-05-07 15:12

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌遭日任教學校無限期停職

2019-05-07 17:20

再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫

2019-05-08 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top