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台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

毒蟲向警保證絕無碰毒 剛講完一包安毒掉出來

2019-05-08 13:08聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市程姓男子持有安非他命、海洛因，日前駕車行經文山區被警攔查，後座王姓男子、副駕駛座莊姓女子也都持毒；警見車內飄出濃濃毒品味，要王男先下車接受盤查，王男一開始還「裝乖」，直到攤開外套掉出一大包安非他命，表情頓時尷尬；警隨後也在程男、莊女身上找到毒品，訊後將3人送辦。

警方指出，本月5日中午在文山區木柵路、和興路口執行路檢，攔查到程男駕駛的的自小客車，其車內飄出濃濃毒品味，且程男及車上乘客眼神閃爍；先請坐在後座的35歲王姓男子下車，詢問他「有無吸毒」，王男回「正在接受戒癮治療」，還強調「家裡有小孩，絕不再碰毒」，但他左手緊抱外套，還試圖將外套藏匿。

警方請王男提供外套檢視，沒想到王男才剛將外套攤開，一大包安非他命就掉出來，王男表情頓時尷尬；警方繼續盤查車內乘客，也在程男的黑色後背包查獲3大包海洛因、3大包安非他命、電子式磅秤及大量分裝袋，另外，還在坐在副駕駛的莊姓女子包包內，查獲海洛因及注射針筒。 

警方表示，王男共持有淨重17.47公克的安非他命；程男持有淨重22.34公克的海洛因，以及淨重58.83公克的安非他命；因該案毒品量龐大，其可能有意圖販賣且非法持有嫌疑，訊後將程、王、莊3人依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台北市政府警察局刑事警察大隊續辦。

北市程姓男子、王姓男子及莊姓女子本月5日持毒被警方查獲。記者蔡翼謙／翻攝
北市程姓男子、王姓男子及莊姓女子本月5日持毒被警方查獲。記者蔡翼謙／翻攝
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北市程姓男子、王姓男子及莊姓女子本月5日持毒被警方查獲。記者蔡翼謙／翻攝
北市程姓男子、王姓男子及莊姓女子本月5日持毒被警方查獲。記者蔡翼謙／翻攝
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毒品警察北市
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