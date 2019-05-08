「今優惠意者私」 軍官網路兼差賣毒判1年10月

2019-05-08 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



陸軍陳姓中士今年1月初在通訊軟體Band群組張貼公開訊息，被網路巡邏的喬裝員警發覺，相約毒品交易時被逮，台南地院合議庭處1年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照 分享 facebook

「今天優惠哦意者私」陸軍陳姓中士今年1月初在通訊軟體Band群組張貼公開訊息，暗示群組內成員可向他購買毒品，被網路巡邏的喬裝員警發覺，陳與佯裝買家的警方達成7000 元出售安非他命1錢的協議，相約毒品交易時被逮，陳坦承犯行，台南地院合議庭認陳販賣第二級毒品未遂，處1年10月徒刑，可上訴。

合議庭針對證據能力說明，刑事偵查技術上所謂的「釣魚」者，指對於原已犯罪或具有犯罪故意的人，司法警察在獲悉後為取得證據，以設計引誘的方式，佯與之為對合行為，使其暴露犯罪事證，待其著手於犯罪行為的實行時，予以逮捕、偵辦者而言。

此種「釣魚」，因屬偵查犯罪技巧的範疇，並未違反憲法對於基本人權的保障，且於公共利益的維護有其必要性，故所蒐集的證據資料，自可具有證據能力。

判決指出，陳為陸軍中士，月收入約3萬6千元，平時住在部隊裡面，放假時則住在學長家，未料，他竟在通訊軟體Band群組，兼差兜售毒品。今年1月8日下午1時許，他在群組內張貼「今天優惠哦意者私」的公開訊息，暗示該群組成員可向其購買毒品，被執行網路巡邏的喬裝員警發覺，進而與他交談。

他與佯裝買家員警聯繫、接洽交易毒品事宜，雙方達成7000 元出售安非他命1錢的協議，當晚7 時許即約在台南市中西區一超商進行毒品交易，陳現身後為警當場查獲，起出安非他命1 包，含袋重3.75公克及手機等證物。

他在偵查及審判中均自白，供稱毒品來源在網路上向另名男子購買的，經警方路巡邏追查，並無所獲。合議庭審酌陳為現役軍人，應深知毒品對於人的身心殘害甚鉅，足以危害社會治安，竟仍在供多數人使用的Band通訊軟體上張貼販賣毒品資訊，招攬他人購買；惟念陳在警詢、偵查及法院訊問、準備程序及審理中坦承犯行，犯後態度良好，並無前科紀錄，處有期徒刑1年10月。