親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

「今優惠意者私」 軍官網路兼差賣毒判1年10月

2019-05-08 10:46聯合報 記者邵心杰╱即時報導

陸軍陳姓中士今年1月初在通訊軟體Band群組張貼公開訊息，被網路巡邏的喬裝員警發...
陸軍陳姓中士今年1月初在通訊軟體Band群組張貼公開訊息，被網路巡邏的喬裝員警發覺，相約毒品交易時被逮，台南地院合議庭處1年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
分享

「今天優惠哦意者私」陸軍陳姓中士今年1月初在通訊軟體Band群組張貼公開訊息，暗示群組內成員可向他購買毒品，被網路巡邏的喬裝員警發覺，陳與佯裝買家的警方達成7000 元出售安非他命1錢的協議，相約毒品交易時被逮，陳坦承犯行，台南地院合議庭認陳販賣第二級毒品未遂，處1年10月徒刑，可上訴。

合議庭針對證據能力說明，刑事偵查技術上所謂的「釣魚」者，指對於原已犯罪或具有犯罪故意的人，司法警察在獲悉後為取得證據，以設計引誘的方式，佯與之為對合行為，使其暴露犯罪事證，待其著手於犯罪行為的實行時，予以逮捕、偵辦者而言。

此種「釣魚」，因屬偵查犯罪技巧的範疇，並未違反憲法對於基本人權的保障，且於公共利益的維護有其必要性，故所蒐集的證據資料，自可具有證據能力。

判決指出，陳為陸軍中士，月收入約3萬6千元，平時住在部隊裡面，放假時則住在學長家，未料，他竟在通訊軟體Band群組，兼差兜售毒品。今年1月8日下午1時許，他在群組內張貼「今天優惠哦意者私」的公開訊息，暗示該群組成員可向其購買毒品，被執行網路巡邏的喬裝員警發覺，進而與他交談。

他與佯裝買家員警聯繫、接洽交易毒品事宜，雙方達成7000 元出售安非他命1錢的協議，當晚7 時許即約在台南市中西區一超商進行毒品交易，陳現身後為警當場查獲，起出安非他命1 包，含袋重3.75公克及手機等證物。

他在偵查及審判中均自白，供稱毒品來源在網路上向另名男子購買的，經警方路巡邏追查，並無所獲。合議庭審酌陳為現役軍人，應深知毒品對於人的身心殘害甚鉅，足以危害社會治安，竟仍在供多數人使用的Band通訊軟體上張貼販賣毒品資訊，招攬他人購買；惟念陳在警詢、偵查及法院訊問、準備程序及審理中坦承犯行，犯後態度良好，並無前科紀錄，處有期徒刑1年10月。

毒品陸軍警察
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

影／第三次絕不讓你逃！警逆向堵車 甩警棍霸氣破窗

2019-05-08 08:21

離婚房產雙輸 怒掐前妻陷昏迷

2019-05-08 00:25

影／臉書遭留言恐嚇 高市議員簡煥宗晚間報案

2019-05-07 22:42

搭客運遺失毒品請求協尋 惹來特警立即逮捕

2019-05-07 22:18

影／銷毀美規制式手榴彈 警方郊區成功引爆

2019-05-07 22:01

民進黨高市議員又被恐嚇 簡煥宗：很多不理性留言

2019-05-07 21:28

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌遭日任教學校無限期停職

2019-05-07 17:20

影／用假公安行騙海削大陸人民 「淘寶」詐團19人全押

2019-05-07 15:58

影╱男掐殺前妻生命垂危 檢方聲請羈押

2019-05-07 15:34

拿查到毒品的違章開刀 彰化拆除藏毒汽車修配廠

2019-05-07 15:03

犯案前安排友人接應 落網還稱想吃免費牢飯兼躲債

2019-05-07 14:37

作家「冒牌生」隆鼻失明求償上千萬 診所不排除提反訴

2019-05-07 13:33

全台掃黑！屏警逮42人 東港槍擊案主嫌也栽了

2019-05-07 12:56

影／買春藥誤買到毒咖啡 男害羞反問：有壯陽成分嗎？

2019-05-07 12:08

影／恍神？殺「小燈泡」凶手下樓兩度踉蹌嚇到法警

2019-05-07 11:54

遭檢舉私帶幫傭返台還侵吞珠寶 駐越前代表獲不起訴

2019-05-07 11:30

影／好像警匪片！街頭駁火 板橋警大街開9槍逮人

2019-05-07 10:22

蘆竹矽卡公司違建燒死6移工 負責人、廠長均獲緩起訴

2019-05-07 09:31

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

韓國瑜女兒太正「想娶怎麼辦」 網推這樣說就可以

2019-05-07 21:43

影／輪胎大火黑煙飄數公里如世界末日 居民憂空汙嚴重

2019-05-07 15:41

口腔癌患者不便吹氣酒測 員警冷言：那你吹氣球怎麼吹

2019-05-07 19:17

后里大火空汙蔓延全台中 市府提醒：今晚少外出

2019-05-07 18:04

影／國三生冷靜救了媽媽1命！全靠這通救命電話

2019-05-07 12:08

禮儀小姐值勤中鞋根斷了這麼做 網：想起曼陀珠廣告！

2019-05-07 16:51

爽吹10年冷氣？電表封印未被破壞 法官判無罪

2019-05-07 13:40

拆十個布丁放桌上走人 吃到飽奧客被批「最壞身教」

2019-05-07 12:45

他酒駕撞死人認諾賠4111萬 法界：看得到拿不到

2019-05-07 22:15

桃園噁男連續亂噴精 專挑裙裝妙齡女射在她腿上

2019-05-07 12:24

影／后里廢棄輪胎倉庫大火 消防人員搶救

2019-05-07 14:32

女警褲裙配長靴的年代 逼出警用機車史上「最美風景」…

2019-05-08 09:00

注意！烏來溫泉街深夜巨石崩落封路 台車軌道恐受波及

2019-05-08 00:24

人妻遠端監控住家 當場抓姦在自家床

2019-05-07 19:43

警察浮報超勤加班費13小時 溢領2876元貪汙罪起訴

2019-05-07 16:43

陳菊為拆商場案告陳宜民 二審再度吞敗

2019-05-07 18:19

賣基隆市凶宅每坪不到4萬元引熱議 警證實有人燒炭輕生

2019-05-08 10:06

台中五權站月台旅客掉落被火車撞死 中午恢復通行

2019-05-07 11:51

「教授鼠鼠」坦承迷姦女模 另名受害者出面指控

2019-05-07 16:36

溜滑梯內性侵國中女生 陸軍役男判3月刑

2019-05-07 12:56

幫酒店小姐贖身 火山孝子匯73萬換一場空

2019-05-07 22:09

第3度遭恐嚇對小孩不利 簡煥宗報警

2019-05-08 03:45

知名拉麵店只加1次麵 遭女大生告詐欺

2019-05-07 19:53

高雄文具店大火再添一死 重傷女兒下午宣告不治

2019-05-07 17:14

前妻神隱 他照顧岳父到臨終

2019-05-08 00:19

王傳家案法官指通姦罪違憲 檢批「侮辱女性」

2019-05-08 00:16

新型詐騙案？ 6女控訴假信貸包裝車貸 背債換一輛中古車

2019-05-07 11:49

影／恍神？殺「小燈泡」凶手下樓兩度踉蹌嚇到法警

2019-05-07 11:54

通姦兄弟妻10年 他無恥稱「你老婆也很歡喜」

2019-05-08 10:15

小情侶偷享魚水之歡 男被「反制」告妨害性自主

2019-05-07 15:43

中年大叔想嘿咻 超商買2萬點數險被騙

2019-05-07 16:15

內線交易被告…人生勝利組 勞務換緩刑

2019-05-08 00:01

民進黨高市議員又被恐嚇 簡煥宗：很多不理性留言

2019-05-07 21:28

台鐵五權火車站女子臥軌輕生 夫憾：妻子情緒不穩

2019-05-07 17:29

影／第三次絕不讓你逃！警逆向堵車 甩警棍霸氣破窗

2019-05-08 08:21

法官引朱子治家格言 要犯法「人生勝利組」體會藍領

2019-05-07 13:35

穿越4年的訊息？自助洗衣店扣款異常 客人怒公審

2019-05-07 19:20

生死一瞬間！橘衣天使英勇跳海救人一命 網友讚聲不斷

2019-05-07 17:22

影／78歲老漁民出海失蹤 海陸空搜索發現遺體

2019-05-07 14:30

921大地震時遭狼師性侵 14年後還被騷擾她報警

2019-05-07 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top