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婦人超商領錢遭歹徒盯上當街被搶 警方火速逮人

2019-05-08 10:35聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

警方火速找回被害人遭搶的皮夾，但提領的3萬2000元新台幣僅花剩1萬7000元。...
警方火速找回被害人遭搶的皮夾，但提領的3萬2000元新台幣僅花剩1萬7000元。記者巫鴻瑋／翻攝
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新北市鶯歌區昨天下午1名婦人剛從超商提領現金走出，就遭到在外頭觀察已久的歹徒當街搶走皮夾，隨後歹徒坐上接應車輛逃逸；警方依照車牌循線上門逮人，並找到當日開車的車主弟弟，他稱是去接送朋友但不知道朋友竟犯下搶案，隨後依證人身分提供警方線索，讓警方順利逮人。

犯下搶案的吳姓男子（42歲）昨天下午1時許，要求友人蘇姓男子（51歲）載他從三峽到鶯歌辦事，蘇男不疑有他，載吳男到鶯歌區建國路放他下車後就在該處臨停等待。

吳男下車後卻走到國慶街1間超商外伺機找被害人下手搶劫，正好1名鄧姓女子剛從超商提領3萬多元現金正要走出，被吳男發現後就尾隨在女子身後，並趁鄧女沒有防備之時，一手就抓過她手上的長型皮夾並拔腿就跑。

吳男坐上車後還若無其事要求蘇男載他返家，但搶劫過程早已被沿路監視器拍下。警方透過車牌登門找上蘇姓車主（53歲），卻意外查獲1名陳姓毒品通緝犯（41歲）正好在蘇姓車主家作客，被員警順便移送歸案。

員警則從蘇姓車主口中得知，車子借予胞弟使用，員警才轉而要求車主的胞弟51歲的蘇男前來分局說明，但蘇男到案後表示不知道當天吳姓友人要去鶯歌處理何事，只是舉手之勞卻差點成為搶案共犯。

蘇男隨後向警方提供吳男行蹤，員警前往三峽區永安街一帶埋伏，最後在介壽路與大同路口的天橋，採取兩面式包圍將他圍捕，並從他身上起獲搶來的現金皮夾，但已有1萬多元被花用，全案依搶奪罪嫌移請新北地檢署偵辦。

搶劫
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