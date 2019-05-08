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美科羅拉多州驚傳校園槍擊案 至少7人受傷 2嫌遭逮

真相只有一個！她用三張圖破解「黑韓者聯盟」

影／第三次絕不讓你逃走 警逆向堵車、甩警棍霸氣破窗

2019-05-08 08:21聯合報 記者林佩均╱即時報導

毒品慣犯蕭男去年遭警方逮捕，今年4月遇警攔查加速逃逸，前天警方巡邏發現蕭所駕車輛停等紅燈，警車立即逆向堵在蕭車前方向，4名員警衝上前喝令下車未果，王姓小隊長當機立斷使用警棍擊破駕駛座車窗，將蕭拖下車逮捕，「第三次絕對不讓你逃走！」從其身上查獲毒品海洛因、K他命。

台中市警局保大二中隊指出，蕭男(41歲)是毒品治安顧慮人口，光毒品前科紀錄就滿滿5頁，去年6月因毒品案遭王姓小隊長逮捕，今年4月在潭子區雅潭路攔查未停、加速逃逸。

保大二中隊指出，前天晚上8時許，王姓小隊長與蕭男第三度交戰，王帶隊在潭子區巡邏，發現蕭男車輛在同一路段出沒，趁蕭停等紅燈之際，警車繞一圈逆向堵在蕭車頭，不讓蕭有機可逃。

4名員警拍窗示意蕭男下車受檢，蕭不服並企圖駕車逃逸，王姓小隊長擔憂蕭男不惜自身安危全力逃亡，當下立判使用警棍擊破駕駛座窗戶，將蕭男拖出；壓制過程中蕭男對員警拳打腳踢、拼命逃逸，動用3名員警才將蕭制伏上銬。

警方在蕭男長褲後方腰際起出一級毒品海洛因2包，重1.35公克、K他命1包，重0.33公克，又在車上查獲安非他命吸食器1只，蕭男坦承持有並吸食毒品，警詢後將蕭依毒品罪嫌移送。

蕭男企圖駕車逃逸，警方霸氣甩警棍破窗逮人，蕭男還不停掙脫，動用3名員警才制伏上銬...
蕭男企圖駕車逃逸，警方霸氣甩警棍破窗逮人，蕭男還不停掙脫，動用3名員警才制伏上銬。記者林佩均／翻攝
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蕭男企圖駕車逃逸，警方霸氣甩警棍破窗逮人，蕭男還不停掙脫，動用3名員警(紅色圓圈...
蕭男企圖駕車逃逸，警方霸氣甩警棍破窗逮人，蕭男還不停掙脫，動用3名員警(紅色圓圈處)才制伏上銬。記者林佩均／翻攝
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蕭男企圖駕車逃逸，警方霸氣甩警棍破窗逮人，蕭男還不停掙脫，動用3名員警才制伏上銬...
蕭男企圖駕車逃逸，警方霸氣甩警棍破窗逮人，蕭男還不停掙脫，動用3名員警才制伏上銬。記者林佩均／翻攝
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蕭男企圖駕車逃逸，警方當機立斷，霸氣甩警棍破窗逮人。記者林佩均／翻攝
蕭男企圖駕車逃逸，警方當機立斷，霸氣甩警棍破窗逮人。記者林佩均／翻攝
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毒品台中市
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