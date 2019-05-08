影／第三次絕不讓你逃走 警逆向堵車、甩警棍霸氣破窗

2019-05-08 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



毒品慣犯蕭男去年遭警方逮捕，今年4月遇警攔查加速逃逸，前天警方巡邏發現蕭所駕車輛停等紅燈，警車立即逆向堵在蕭車前方向，4名員警衝上前喝令下車未果，王姓小隊長當機立斷使用警棍擊破駕駛座車窗，將蕭拖下車逮捕，「第三次絕對不讓你逃走！」從其身上查獲毒品海洛因、K他命。

台中市警局保大二中隊指出，蕭男(41歲)是毒品治安顧慮人口，光毒品前科紀錄就滿滿5頁，去年6月因毒品案遭王姓小隊長逮捕，今年4月在潭子區雅潭路攔查未停、加速逃逸。

保大二中隊指出，前天晚上8時許，王姓小隊長與蕭男第三度交戰，王帶隊在潭子區巡邏，發現蕭男車輛在同一路段出沒，趁蕭停等紅燈之際，警車繞一圈逆向堵在蕭車頭，不讓蕭有機可逃。

4名員警拍窗示意蕭男下車受檢，蕭不服並企圖駕車逃逸，王姓小隊長擔憂蕭男不惜自身安危全力逃亡，當下立判使用警棍擊破駕駛座窗戶，將蕭男拖出；壓制過程中蕭男對員警拳打腳踢、拼命逃逸，動用3名員警才將蕭制伏上銬。