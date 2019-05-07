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影／黑寶的故事…要是及時服藥 可以不染愛滋的

影／用假公安行騙海削大陸人民 「淘寶」詐團19人全押

2019-05-07 15:58聯合報 記者陳金松╱即時報導

名叫「淘寶」的詐騙集團在桃園市籌組機房，以「假公安」手法打電話行騙大陸民眾，再透過藏身新竹縣的水房據點，將錢洗到境外，不到一年詐騙上千萬人民幣；刑事局接獲大陸公安通報協助，陸續搗破機房、水房，再逮捕楊姓主嫌，依詐欺罪嫌送辦，19人全數遭檢方聲押獲准。

大陸地區去年接連發生民眾接獲詐團以假冒公安、檢察院等公務人員身分來電，誆稱涉及刑案要清查資金，騙取民眾名下金融帳戶資料後，以網路轉帳方式將存款轉至人頭戶，再由水房轉出洗錢；大陸公安追查後，發現行騙的機房和水房都在台灣，透過管道請求刑事局協助，並提供被害人筆錄資料。

刑事局偵七大隊會同台北、桃園、新竹市警方，查出詐團機房設在桃園市兩棟相連透天厝，派員跟監埋伏，發現詐團將成員集中管理，每天專人專車載送，運送車還刻意偽裝「工程行」字樣，十分謹慎。

專案小組在1月16日發動攻堅，在機房逮捕黎姓男子等14人，隨後轉往新竹水房據點再抓蘇姓男子等4人；18人移送新竹地檢署後，全被檢方聲押獲准。檢警再根據相關資料和犯嫌供詞，上月25日逮捕負責操控機房、水房的32歲幫派分子楊姓男子，移送後一併收押。

警方表示，初步清查被害大陸民眾至少30多人，詐騙金額估計超過1150萬元人民幣；由於贓款遭洗出境外後流向不明，還有共犯在逃，檢警還要擴大追查。

警方查扣詐團相關贓證物和帳冊資料。記者陳金松／攝影
警方查扣詐團相關贓證物和帳冊資料。記者陳金松／攝影
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刑事局破獲名為「淘寶」的詐騙集團，查扣大批贓證物，19名嫌犯全數被檢方聲押獲准。...
刑事局破獲名為「淘寶」的詐騙集團，查扣大批贓證物，19名嫌犯全數被檢方聲押獲准。記者陳金松／攝影
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警方本扣詐團教戰手冊。記者陳金松／攝影
警方本扣詐團教戰手冊。記者陳金松／攝影
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刑事局破獲名為「淘寶」的詐騙集團，逮捕19人，檢方全數聲押獲准。記者陳金松／攝影
刑事局破獲名為「淘寶」的詐騙集團，逮捕19人，檢方全數聲押獲准。記者陳金松／攝影
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嫌犯為了躲避查緝，接送成員的車刻意偽裝工程字樣。圖／刑事局提供
嫌犯為了躲避查緝，接送成員的車刻意偽裝工程字樣。圖／刑事局提供
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公安新竹詐騙集團
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