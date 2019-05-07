影／用假公安行騙海削大陸人民 「淘寶」詐團19人全押

2019-05-07 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



名叫「淘寶」的詐騙集團在桃園市籌組機房，以「假公安」手法打電話行騙大陸民眾，再透過藏身新竹縣的水房據點，將錢洗到境外，不到一年詐騙上千萬人民幣；刑事局接獲大陸公安通報協助，陸續搗破機房、水房，再逮捕楊姓主嫌，依詐欺罪嫌送辦，19人全數遭檢方聲押獲准。

大陸地區去年接連發生民眾接獲詐團以假冒公安、檢察院等公務人員身分來電，誆稱涉及刑案要清查資金，騙取民眾名下金融帳戶資料後，以網路轉帳方式將存款轉至人頭戶，再由水房轉出洗錢；大陸公安追查後，發現行騙的機房和水房都在台灣，透過管道請求刑事局協助，並提供被害人筆錄資料。

刑事局偵七大隊會同台北、桃園、新竹市警方，查出詐團機房設在桃園市兩棟相連透天厝，派員跟監埋伏，發現詐團將成員集中管理，每天專人專車載送，運送車還刻意偽裝「工程行」字樣，十分謹慎。

專案小組在1月16日發動攻堅，在機房逮捕黎姓男子等14人，隨後轉往新竹水房據點再抓蘇姓男子等4人；18人移送新竹地檢署後，全被檢方聲押獲准。檢警再根據相關資料和犯嫌供詞，上月25日逮捕負責操控機房、水房的32歲幫派分子楊姓男子，移送後一併收押。