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影╱男掐殺前妻生命垂危 檢方聲請羈押

2019-05-07 15:34聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市吳姓男子與前妻何女5日深夜在蘆竹區住宅，疑因房屋租金、房產及婚姻存續訴訟問題，兩人發生口角爭吵，吳男情緒失控，涉嫌將何女壓倒在地、徒手掐緊何女頸部，造成何女昏迷倒地，吳男自行休息一個小時後，發現何女昏迷沒有呼吸，自行將她送醫急救，醫院診斷何女到院前無心跳、呈腦死傷勢嚴重，經急救後目前恢復心跳、昏迷指數3，生命垂危，警方據報將吳男拘提到案，吳男坦承掏住何女頸部行為，警方將他依殺人未遂、家庭暴力防治法罪嫌移送法辦，桃園地檢署今天上午偵訊以吳男犯行重大向法院聲請羈押。

警方調查，吳男（47歲）與何姓前妻（46歲）兩人18年前結婚，育有一子，兩人10年前協議離婚，蘆竹住家由何女及兒子同住，由何女繳納房屋貸款，吳男近年再婚另娶，由於房屋仍登記吳男名下，疑因吳男有意向何女要求支付租金，何女以自已有支付貸款，應有二分之一產權，引發雙方爭吵不和，何女去年請律師提起離婚無效訴訟，法院以當初兩人離婚協議偽造證人簽名，今年3月判決離婚無效，何女擁有吳男房屋二分之一產權。

本月5日深夜吳男返回蘆竹住家休息，兩人疑因房屋租金、房產及婚姻存續訴訟等問題發生爭吵，吳男在爭吵中涉嫌將何女壓倒在地、徒手掐緊何女頸部，造成何女不支倒地昏迷，吳男隨後休息一個小時，醒來發現何女沒有呼吸，自行將何女送醫救治，醫院診斷何女到院前無心跳、呈腦死狀態，立即緊急施救，何女才恢復心跳、呼吸，但是昏迷指數3，目前靠呼吸器維生仍在加護病房急救中，何女家人聞訊趕到醫院對吳男相當不滿。

警方昨晚接獲通報認為吳男殺人意圖犯行重大立即主動偵辦，向檢方申請拘票，前往吳男住處將他逮捕到案，將他依殺人未遂、家庭暴力防治法罪嫌移送法辦。吳男供稱，他返回過去住處休息，他因想睡覺，何女卻一直吵他，一時情緒失控徒手將何女掐住頸部倒地，隨後去休小時，醒來發現何女沒有呼吸緊急送醫。

桃園市吳姓男子（中）涉嫌掐緊何姓前妻頸部造成何女昏迷指數3，生命垂危，警方主動偵...
桃園市吳姓男子（中）涉嫌掐緊何姓前妻頸部造成何女昏迷指數3，生命垂危，警方主動偵辦依殺人未遂、家暴移送檢方偵辦聲押。圖／警方提供
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桃園市吳姓男子（中）涉嫌掐緊何姓前妻頸部造成何女昏迷指數3，生命垂危，警方主動偵...
桃園市吳姓男子（中）涉嫌掐緊何姓前妻頸部造成何女昏迷指數3，生命垂危，警方主動偵辦依殺人未遂、家暴移送檢方偵辦聲押。圖／警方提供
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離婚殺人婚姻
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