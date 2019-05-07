影╱男掐殺前妻生命垂危 檢方聲請羈押

2019-05-07 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市吳姓男子與前妻何女5日深夜在蘆竹區住宅，疑因房屋租金、房產及婚姻存續訴訟問題，兩人發生口角爭吵，吳男情緒失控，涉嫌將何女壓倒在地、徒手掐緊何女頸部，造成何女昏迷倒地，吳男自行休息一個小時後，發現何女昏迷沒有呼吸，自行將她送醫急救，醫院診斷何女到院前無心跳、呈腦死傷勢嚴重，經急救後目前恢復心跳、昏迷指數3，生命垂危，警方據報將吳男拘提到案，吳男坦承掏住何女頸部行為，警方將他依殺人未遂、家庭暴力防治法罪嫌移送法辦，桃園地檢署今天上午偵訊以吳男犯行重大向法院聲請羈押。

警方調查，吳男（47歲）與何姓前妻（46歲）兩人18年前結婚，育有一子，兩人10年前協議離婚，蘆竹住家由何女及兒子同住，由何女繳納房屋貸款，吳男近年再婚另娶，由於房屋仍登記吳男名下，疑因吳男有意向何女要求支付租金，何女以自已有支付貸款，應有二分之一產權，引發雙方爭吵不和，何女去年請律師提起離婚無效訴訟，法院以當初兩人離婚協議偽造證人簽名，今年3月判決離婚無效，何女擁有吳男房屋二分之一產權。

本月5日深夜吳男返回蘆竹住家休息，兩人疑因房屋租金、房產及婚姻存續訴訟等問題發生爭吵，吳男在爭吵中涉嫌將何女壓倒在地、徒手掐緊何女頸部，造成何女不支倒地昏迷，吳男隨後休息一個小時，醒來發現何女沒有呼吸，自行將何女送醫救治，醫院診斷何女到院前無心跳、呈腦死狀態，立即緊急施救，何女才恢復心跳、呼吸，但是昏迷指數3，目前靠呼吸器維生仍在加護病房急救中，何女家人聞訊趕到醫院對吳男相當不滿。