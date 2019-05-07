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拿查到毒品的違章開刀 彰化拆除藏毒汽車修配廠

2019-05-07 15:03聯合報 記者劉明岩╱即時報導

為防制毒品氾濫，彰化縣長王惠美在治安會報指示，如果涉毒場所是違章建築，即列為優先拆除對象，彰化市一家汽車修配廠被彰化警方查獲毒品，即被列為第一個開刀對象，縣府原排定今天拆除，但業者自知難逃被拆命運，昨天主動拆除，彰化縣警局刑大副大隊長林世明認為，已達到反毒、打擊犯罪的目的。

彰化市線東路1段的一家汽車修配廠，去年8月6日被彰化縣警察局刑事警察大隊查獲槍砲、竊盜通緝犯，並查扣安非他命47.76公克、愷他命296公克、改造手槍2支及子彈26顆等，並懷疑是違章建築，報請縣府聯合稽查小組實施稽查。

彰化警察分局分局長林崇志說，對於這家修配廠人員涉刑責部分依法移送法辦，場所違規部分，運用第三方警政策略，結合縣府目的事業主管機關的管理單位，依法予以裁罰或拆除，目的在於要對藏匿在縣內犯罪者宣戰，絕不留任何餘地，絕無模糊空間。

彰化縣政府建設處長劉玉平說，經查報確認為的違章建築，排定拆除順序是依違反公共利益、治安疑慮及配合政策為優先，這家被查獲毒品、槍械的汽車修配廠符合規定，即由縣府排定今天拆除 。

不過，這家修配廠的違建物所有人接獲拆除通知函後，知道縣府及警察局將祭鐵腕拆除，自知難逃拆除命運，今天自行拆除違建。

彰化縣警察局局長方仰寧呼籲縣內特定營業場所應善盡場所管理的責任，如獲知有人在內施用或持有毒品時，應立即通報警方查處，避免淪為毒品施用者取得及施用毒品的管道，否則遭到查獲，即會面臨拆除命運。

彰化市線東路1段的一家汽車修配廠，被彰化縣警察局刑事警察大隊查獲槍砲、竊盜通緝犯...
彰化市線東路1段的一家汽車修配廠，被彰化縣警察局刑事警察大隊查獲槍砲、竊盜通緝犯及毒品，並經查報為違章建築，縣府排定今天拆除 ，不過，違建物所有人接獲拆除通知函後，今天自行拆除違建。照片／彰化警方提供
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彰化市線東路1段的一家汽車修配廠，被彰化縣警察局刑事警察大隊查獲槍砲、竊盜通緝犯...
彰化市線東路1段的一家汽車修配廠，被彰化縣警察局刑事警察大隊查獲槍砲、竊盜通緝犯及毒品，並經查報為違章建築，縣府排定今天拆除 ，不過，違建物所有人接獲拆除通知函後，今天自行拆除違建。照片／彰化警方提供
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毒品警察
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