拿查到毒品的違章開刀 彰化拆除藏毒汽車修配廠

2019-05-07 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



為防制毒品氾濫，彰化縣長王惠美在治安會報指示，如果涉毒場所是違章建築，即列為優先拆除對象，彰化市一家汽車修配廠被彰化警方查獲毒品，即被列為第一個開刀對象，縣府原排定今天拆除，但業者自知難逃被拆命運，昨天主動拆除，彰化縣警局刑大副大隊長林世明認為，已達到反毒、打擊犯罪的目的。

彰化市線東路1段的一家汽車修配廠，去年8月6日被彰化縣警察局刑事警察大隊查獲槍砲、竊盜通緝犯，並查扣安非他命47.76公克、愷他命296公克、改造手槍2支及子彈26顆等，並懷疑是違章建築，報請縣府聯合稽查小組實施稽查。

彰化警察分局分局長林崇志說，對於這家修配廠人員涉刑責部分依法移送法辦，場所違規部分，運用第三方警政策略，結合縣府目的事業主管機關的管理單位，依法予以裁罰或拆除，目的在於要對藏匿在縣內犯罪者宣戰，絕不留任何餘地，絕無模糊空間。

彰化縣政府建設處長劉玉平說，經查報確認為的違章建築，排定拆除順序是依違反公共利益、治安疑慮及配合政策為優先，這家被查獲毒品、槍械的汽車修配廠符合規定，即由縣府排定今天拆除 。

不過，這家修配廠的違建物所有人接獲拆除通知函後，知道縣府及警察局將祭鐵腕拆除，自知難逃拆除命運，今天自行拆除違建。