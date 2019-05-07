犯案前安排友人接應 落網還稱想吃免費牢飯兼躲債

2019-05-07 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



黃家男子從瑞芳火車站搭計程車上山，在猴牡公路涉嫌持刀刺殺張姓司機頸、肩部3刀。張奮力抵抗，見黃下車，開車下山報警。黃男被捕後供稱，因欠債300多萬元，為躲避債主追討，才異想天開犯案；但檢警查出，黃行凶前先聯絡林姓友人接應，騎機車來載他下山。檢察官偵結，依殺人未遂罪嫌將黃起訴。

檢警調查，黃男（25歲）今年1月10日晚上8多發訊息給林姓男子（27歲），「今晚有買賣，我要去黑吃黑，我沒要騎車，所以要你載我，放心消夜油錢算我的，也會給你薪水」，要林前來接應，協助逃逸藏匿。

1月11日凌晨零時許，黃男在瑞芳火車站前搭乘張姓男子駕駛的計程車，表示要前往雙溪火車站。張開了10多分鐘，來到猴牡公路指標7.6公里處，黃佯稱要如廁，張把計程車停靠路旁後，陳拿出預藏的野外求生刀，朝張的右側頸部、肩部共刺3刀。

張男雖被刺傷，仍奮力抵抗，黃男後來下車逃逸。張負傷把車開到瑞芳警分局報案，並聯絡救護車送張就醫。醫師檢查傷口長共約17公分，合併多處肌肉神經損傷，一度發生病危通知，所幸救回一命。

黃男躲進路旁樹叢，接著發訊息給林男，要林到猴牡公路載他。林約20分鐘後騎機車到場，載黃沿猴牡公路往雙溪方向逃逸。途中黃將凶刀丟棄在路旁溪中，再回租屋處藏匿，隔天被警方循線逮捕。