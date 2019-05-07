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被檢舉涉貪 前駐越南代表黃志鵬獲不起訴

2019-05-07 13:56中央社 台北7日電

前駐越南代表黃志鵬遭檢舉侵占代表處禮品、將越籍僕役帶回台灣照顧母親，涉犯貪污罪。台北地檢署調查後認為罪嫌不足，日前處分黃志鵬不起訴。

北檢今天提供的新聞資料指出，黃志鵬民國99年至105年間派駐越南台北經濟文化辦事處擔任代表，遭檢舉三度於春節期間，帶越南僕役返台照顧母親，使外交部陷於錯誤，而支付僕役在台薪資，涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪。

黃志鵬還遭檢舉借用代表處購買的珠寶項鍊等飾品卻未歸還，涉犯侵占公有財物罪。

黃志鵬否認犯行，表示越南僕役是合法聘用，負責官邸生活起居工作，由外交部給付薪資，而母親隨他派駐越南，春節期間他帶母親回台休假，考量僕役留在官邸沒事做，因此自行負擔機票費用，讓僕役來台照顧母親。

至於被控侵占禮品，黃志鵬解釋，確實有把禮品送出，但有些涉及機密，有些是後來調職時工作太忙，才一時忘記填寫報帳單。

檢察官調查認為，越籍僕役原本的工作內容即包括照顧黃志鵬與黃母的生活起居，相關法令規則也未明定官舍僕役不得與代表一起返台及照顧眷屬，認為黃志鵬所為並不構成利用職務上機會詐取財物罪。

檢察官也認為，黃志鵬調職時，代表處移交清冊並無借用禮品未還的紀錄，且主計處並不會就受贈者有無收到禮品做實際審核，若黃有意侵占，大可自行填寫贈禮名單核銷，不能排除黃因疏忽而未填寫贈禮名單的可能性，全案罪嫌不足，不起訴。

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