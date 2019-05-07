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影／買春藥誤買到毒咖啡 男害羞反問：有壯陽成分嗎？

2019-05-07 12:08聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市張男想要與女友「來點不一樣的」，在網路上買號稱有壯陽成分的咖啡包，張因騎機車違規遭警攔查，咖啡包經警方篩檢驗出有毒品K他命反應，張男嚇得害羞反問，「那有壯陽成分嗎？」並稱不是買毒咖啡，怎麼會有毒品反應？警方無法回答內容物有無壯陽成分，只能呼籲張男尋求正當管道，掛號看診開藥。

上週六，張男(40歲)在中區中山路邊騎機車邊使用手機，遭台中市警局第一分局大城分駐所員警下，盤查過程中，張右手一直摸褲子口袋，警見張行為舉止怪異，張主動出示5包摩卡咖啡包。

張男供稱，之前看見網路聊天室有人宣稱「咖啡包裡面是春藥」，加上想與女友「來點不一樣的」所以購買，一包500元，還來不及飲用就被警方攔下。

警方見咖啡包遭重複包裝，懷疑是毒品咖啡包，並向張男勸說不要購買來歷不明的東西，可能會摻有K他命或新興毒品卡西酮，還沒說完，張男就焦急詢問，「那會有壯陽成分嗎？」員警無奈回答不知道。

員警帶返所檢驗，果真驗出K他命成分，張男嚇得直說，「我不是買這個，怎麼會有毒品？」警方勸張有生理需求還是要循正常管道，掛號就醫，不要私自在網路購買藥物，5包毒咖啡包總重85.98公克，警詢後將張男依毒品罪嫌移送。

張男稱自己是購買壯陽用的咖啡包，不知道裡面被加入毒品。記者林佩均／翻攝
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咖啡毒品台中市
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