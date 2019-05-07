影／恍神？殺「小燈泡」凶手下樓兩度踉蹌嚇到法警

2019-05-07 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子王景玉殺害三歲女童「小燈泡」，一、二審都被依成年人故意對兒童犯殺人罪處無期徒刑，最高法院以高院相關論述理由不備等理由發回更審，高等法院更一審上月開庭時，律師團以王自稱是溥儀，認為王「心神喪失」應停止審判。因羈押期將在5月23日屆滿，更一審今開延押庭，王對延押與否沒有意見，檢察官主張繼續羈押。王還押看守所時，下樓梯卻接連踉蹌，身旁的法警也嚇了一跳，叮嚀「慢慢走」。

王景玉辯護律師主張他沒有就審能力，聲請停止審判。不過前次開庭時，更一審傳台北看守所醫師作證，詢問這些年診治王景玉的狀況。施表示，王一開始入所時情緒不穩，自稱是四川皇帝，無法溝通，但之後就沒有太大的情緒起伏，以往兩期就診一次，現在則是一個月就診一次。

王的辯護律師薛煒育詢問凶手改自稱是溥儀，是否妄想惡化？施至表示，妄想的主題本質不太會改，像是「四川皇帝變溥儀」，本質沒變，這是思覺失調症患者經常出現的狀況。

公訴檢察官批評，辯護律師聲稱與王景玉律見時只能雞同鴨講，這只是律師片面之詞，被告是否有就審能力的問題從一審就提過，奉勸辯護律師「不要再干擾審判程序」。

而今天審判長詢問王景玉對延長羈押有無意見，王也明確地回答「沒意見」，看不出「心神喪失」。更一審將再請專家替王做矯正、教化、再社會化可能性鑑定，鑑定時程可能又需一段時日，而「小燈泡」命案2016年3月28日發生至今已逾3年。。