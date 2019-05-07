遭檢舉私帶幫傭返台還侵吞珠寶 駐越前代表獲不起訴

2019-05-07 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



駐越南台北經濟文化辦事處前代表黃志鵬，遭檢舉在任內涉嫌在春節期間三度讓越籍官舍僕役隨同返台幫傭，還侵占8件代表處要致贈越南官員的珠寶禮品，涉嫌貪污治罪條例。台北地檢署調查後，依罪嫌不足，給予黃志鵬不起訴處分。

黃志鵬於2016年初退休，卻遭檢舉指任內，於2013年2月至26日、2014年1月22日至2月21日、2015年2月2日至3月4日，春節期間讓越南代表處雇用擔任官舍僕役的阮姓女子，隨同返台幫傭，申請每月美金274.5元薪資，涉犯貪污之利用職務上機會詐取財物罪嫌。

他另遭檢舉，明知駐越代表每月900元美金交際費所購置的珠寶項鍊等禮品，應致贈越南官員或台商等符合資格人士，竟借用8件珠寶，離職後返台未歸還，涉貪污之侵占公有財物罪嫌。

黃堅決否認貪汙，辯稱阮女是官邸傭人，外交部規定允許大使可僱傭1至2人負責官邸清潔等生活起居，外交部每月固定付款，這是館裡人事費之一。

母親年紀很大，在越南一起生活，他申請春節返國休假，偕同母親一起離開官邸，因阮在官邸沒事做，就申請以觀光名義跟他回台，也自行負擔簽證、機票費用；他確實有送珠寶，但有些涉及機密或忘記送誰，但在退休交接時都完成程序。

檢方認為，阮女是代表處僕役，工作內容包括照顧黃及黃母生活起居，隨同返台並未違反外交部規定。黃非主動申請薪資，是每月由外館工作人員固定請領，難認有貪污犯意。

此外，被控侵占珠寶部分，因涉外交機密不便對外公開，時間久遠，且外交贈禮確為外交使節維繫邦誼常態，次數不少，且受贈者在境外，難以查證。

檢方認為，黃每月有900元美金交際費，而8件珠寶僅有新台幣1200元至2500元，難認黃有何侵占禮品動機，不能排除是因疏忽而未填寫贈禮名單的可能性，依罪嫌不足，給予不起訴處分。