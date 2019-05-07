親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

房子贈與量連三年增加 原來富爸媽這麼想

新泰王舊政治？當「王權」成泰國民主的隱憂

影／好像警匪片！街頭駁火 板橋警大街開9槍逮人

2019-05-07 10:22聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市板橋區日前傳出街頭警匪追捕案，海山警分局文聖派出所員警蘇堃彰、張嘉文為了追捕拒查葉姓嫌犯，在街頭上連開9槍；案發後新北警局長陳檡文特於昨天前往文聖所慰勉同仁辛勞，新北市警察之友會、民防與義警也於今日頒獎予有功員警。

該案發生於本月5日下午3時許，海山警分局文聖派出所員警蘇堃彰、張嘉文執行巡邏勤務時發現1輛黑色轎車形跡可疑，認出該車葉姓駕駛有毒品、傷害等前科欲盤查時，葉男竟駕車企圖撞警逃逸，並持刀劃傷張員手臂，再伸手欲拿改造槍枝還擊；蘇、張2人見情況緊急，對空鳴槍後朝葉男輪胎連開9槍，再持辣椒水將葉男制伏。

警方後從葉嫌車內搜出毒品及改造槍支1把及子彈4顆等，並查出葉嫌為毒品通緝犯，詢後將葉嫌依殺人未遂、槍砲、傷害、妨害公務、持有毒品及毒品通緝等罪嫌送辦。

陳檡文獲悉此事後，於昨日前往文聖所探訪蘇、張2員，陳檡文表示，聽到本案時第一反應是關心員警安全，很感謝2位員警英勇辨識犯嫌，並立刻做出最正確處置；蘇、張則表示，在這次事件中充分體會新式制服具良好的伸縮性，實戰可發揮優越的延展功能，非常實用、與歹徒搏鬥時更顯靈活。

新北市警察之友會、民防及義警大隊獲悉本案後，亦由陳檡文安排於今日警察局週報，與警友會郭進源理事長、民防大隊吳建亨大隊長及義警大隊鄭誼宏大隊長一起親頒獎勵金各新台幣3萬6千元，藉此慰勞辛苦的執勤員警，期許他們繼續努力、加油。

新北市長侯友宜表示，治安零容忍，公權力不容挑戰，新北警擦亮安居三箭中治安這箭的決心是不可撼動的，並表示在看完現場執勤影片，實在替第一線同仁捏了一把冷汗，所幸同仁無大礙。

侯友宜最後提到，希望所有新北市民能給予警方正面鼓勵，以後看到辛苦執勤員警，盡力配合、協助，打擊犯罪、保護民眾的工作需警民一起努力。

新北市警察之友會、民防及義警大隊今日於警局週報會議上，由警友會郭進源(左2)理事...
新北市警察之友會、民防及義警大隊今日於警局週報會議上，由警友會郭進源(左2)理事長、民防大隊吳建亨(右2)大隊長及義警大隊鄭誼宏(右1)大隊長親頒獎勵金各3萬6千元予蘇堃彰(右3)、張嘉文(左3)。記者柯毓庭／翻攝
分享
員警張嘉文指出手上遭葉嫌持刀劃傷的傷口。記者柯毓庭／翻攝
員警張嘉文指出手上遭葉嫌持刀劃傷的傷口。記者柯毓庭／翻攝
分享
員警蘇堃彰受訪時表示，他有個剛出生六個月大的小朋友，老婆看到新聞後非常擔心。記者...
員警蘇堃彰受訪時表示，他有個剛出生六個月大的小朋友，老婆看到新聞後非常擔心。記者柯毓庭／攝
分享
海山警分局文聖派出所員警蘇堃彰、張嘉文2人獲頒各3萬6千元的獎勵金。記者柯毓庭／...
海山警分局文聖派出所員警蘇堃彰、張嘉文2人獲頒各3萬6千元的獎勵金。記者柯毓庭／攝
分享
員警蘇堃彰指出虎口挫傷的傷口。記者柯毓庭／翻攝
員警蘇堃彰指出虎口挫傷的傷口。記者柯毓庭／翻攝
分享

毒品警察
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

蘆竹矽卡公司違建燒死6移工 負責人、廠長均獲緩起訴

2019-05-07 09:31

撞死人肇逃 投案酒駕 卻無酒味

2019-05-07 00:08

淨化治安 高雄市刑大一周掃蕩156人

2019-05-06 21:50

有夠狠！疑感情糾紛 男持安全帽狂毆檳榔攤女店員

2019-05-06 21:49

影／大陸船越界作業拒停逃逸 海巡重罰240萬今驅離

2019-05-06 20:01

「薔薔」林嘉凌豪宅毒趴 驗尿通過獲不起訴

2019-05-06 12:57

新莊早餐店瓦斯氣爆火警 4人受傷送醫

2019-05-06 11:07

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌在日任教學校緊急停課

2019-05-06 10:53

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03

駭客黃牛集團入侵售票系統 五月天演唱會門票秒殺

2019-05-06 16:03
看更多

熱門文章

酒駕男舞廳喝完撞斃高三生 父悲獨子又是長孫

2019-05-06 15:59

高雄泰興書局火警1死3傷 死者一家人幾乎全是義消

2019-05-07 06:41

俏麗直播主與網友嘿咻 性愛影片女主角就是她

2019-05-06 21:49

獨／陳其邁斷頭片、韓粉李榮貴抹黑 查不到都簽結

2019-05-06 12:34

影／上次撞公車丟毒品落跑 這次攜槍吃消夜被活逮

2019-05-06 11:21

屏東查獲大型廢棄物堆置場 稽查人員直呼「太離譜」

2019-05-06 14:47

駭客黃牛集團入侵售票系統 五月天演唱會門票秒殺

2019-05-06 16:03

竹山前鎮長及主秘涉貪 索回扣數十筆遭檢方起訴

2019-05-06 14:34

百萬賓士超速失控撞分隔島 連引擎都噴出車體外

2019-05-06 12:20

陳菊告張琍敏誹謗 律師：張琍敏不再犯就可以和解

2019-05-06 17:15

七年級生在廁所吐血滿地不治 母親哀痛：愛喝沒病史

2019-05-06 15:17

影／公車直接撞好大 轎車停等號誌燈玻璃全被撞碎

2019-05-06 20:00

Google助攻抓外遇 董事長與小三親密照上傳雲端被抓包

2019-05-06 18:07

與老村長競選差1票落敗 他告選委會多發1張票結果出爐

2019-05-06 15:16

又是酒駕！酒駕撞死機車騎士撞傷行人還撞民宅鐵門

2019-05-06 15:17

酒駕又撞死人 家屬號召親友雄檢前「集合」

2019-05-06 13:56

女童詭異舉止讓人驚呆 新北寄養家庭竟然有狼

2019-05-06 14:31

影／賓士直撞停路旁砂石車 網酸：自己撞擊才安心？

2019-05-06 17:07

統測違禁物驚見智慧型佛珠 網笑：這是漫威瓦干達科技

2019-05-06 11:57

酒駕男撞死高三生藏匿十多小時才投案 法院裁押

2019-05-06 23:58

桃園少女師生戀投海自盡男師遭解聘 承辦員：心痛憤怒

2019-05-06 11:20

不滿老叟路邊揮傘 騎士一推他掛了判5年

2019-05-06 16:17

他被叫「老闆」險被沒收8千萬 喊冤判無罪

2019-05-06 23:35

女教師為弟掛名加水站負責人 司法院公懲會判決申誡1次

2019-05-06 16:43

役男性交易遭記過 反控憲兵夜鷹特勤隊長懲處他

2019-05-06 13:18

教師上課講黃色笑話被解聘 二審逆轉：聘僱關係仍存在

2019-05-06 12:21

受不了小三炫耀私密照 渣男回頭追元配想復合

2019-05-06 12:20

有夠狠！疑感情糾紛 男持安全帽狂毆檳榔攤女店員

2019-05-06 21:49

傳播妹陪搖竟被討厭男客軟禁6小時 遇警臨檢才逃出

2019-05-06 21:01

嫌罰單字體「太藝術」被狂酸 還意外釣出「正牌所長」

2019-05-06 16:44

「薔薔」林嘉凌豪宅毒趴 驗尿通過獲不起訴

2019-05-06 12:57

吃魚罐頭咬到「一根硬金屬」！ 網友笑：保證現撈的

2019-05-06 16:51

影／大陸船越界作業拒停逃逸 海巡重罰240萬今驅離

2019-05-06 20:01

加國女華僑探親遺失旅費仍不知 熱心警尋遍飯店找失主

2019-05-06 22:26

房思琪翻版？師生戀少女投海 師起訴

2019-05-06 23:49

老師是心裡的依靠...少女戀男師 最後悲劇收場

2019-05-06 11:54

高雄小港書局火警 1人無生命跡象

2019-05-07 02:32

高雄小港書局火警 3人送醫

2019-05-07 01:59

班導師猥褻女學童被解聘 賠償60萬獲緩刑4年

2019-05-06 13:02

全國模範警察 台南市刑大偵二隊長黃榮隆實至名歸

2019-05-06 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top