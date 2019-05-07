影／好像警匪片！街頭駁火 板橋警大街開9槍逮人

2019-05-07 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市板橋區日前傳出街頭警匪追捕案，海山警分局文聖派出所員警蘇堃彰、張嘉文為了追捕拒查葉姓嫌犯，在街頭上連開9槍；案發後新北警局長陳檡文特於昨天前往文聖所慰勉同仁辛勞，新北市警察之友會、民防與義警也於今日頒獎予有功員警。

該案發生於本月5日下午3時許，海山警分局文聖派出所員警蘇堃彰、張嘉文執行巡邏勤務時發現1輛黑色轎車形跡可疑，認出該車葉姓駕駛有毒品、傷害等前科欲盤查時，葉男竟駕車企圖撞警逃逸，並持刀劃傷張員手臂，再伸手欲拿改造槍枝還擊；蘇、張2人見情況緊急，對空鳴槍後朝葉男輪胎連開9槍，再持辣椒水將葉男制伏。

警方後從葉嫌車內搜出毒品及改造槍支1把及子彈4顆等，並查出葉嫌為毒品通緝犯，詢後將葉嫌依殺人未遂、槍砲、傷害、妨害公務、持有毒品及毒品通緝等罪嫌送辦。

陳檡文獲悉此事後，於昨日前往文聖所探訪蘇、張2員，陳檡文表示，聽到本案時第一反應是關心員警安全，很感謝2位員警英勇辨識犯嫌，並立刻做出最正確處置；蘇、張則表示，在這次事件中充分體會新式制服具良好的伸縮性，實戰可發揮優越的延展功能，非常實用、與歹徒搏鬥時更顯靈活。

新北市警察之友會、民防及義警大隊獲悉本案後，亦由陳檡文安排於今日警察局週報，與警友會郭進源理事長、民防大隊吳建亨大隊長及義警大隊鄭誼宏大隊長一起親頒獎勵金各新台幣3萬6千元，藉此慰勞辛苦的執勤員警，期許他們繼續努力、加油。

新北市長侯友宜表示，治安零容忍，公權力不容挑戰，新北警擦亮安居三箭中治安這箭的決心是不可撼動的，並表示在看完現場執勤影片，實在替第一線同仁捏了一把冷汗，所幸同仁無大礙。