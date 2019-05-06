有夠狠！疑感情糾紛 男持安全帽狂毆檳榔攤女店員

2019-05-06 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



感情糾紛竟打人！屏東縣東港鎮某檳榔攤陳姓女店員，昨日（5日）深夜獨自上班時，竟遭一名白衣男子闖入後，以手中安全帽猛力攻擊。店家監視器將整起過程清楚拍下，今天下午影片在《黑色豪門企業》中流出，由於畫面太過暴力，引起許多民眾關切，而東港分局表示，當晚陳姓女店員已至派出所報案，並對男子提起傷害告訴，初步了解該名打人的施姓男子，疑似是因感情糾紛而下手。

監視器拍下，陳姓女店員在5日晚間11點30分，才剛起身拿東西，突然白衣男子戴著手套口罩，衝進檳榔攤內，二話不說拿著手中安全帽朝陳姓女店員猛力攻擊，這安全帽一砸一下比一下還要狠，共超過數十下，直到女店員痛到哀號，這白衣男子最後才將人推倒在地，怒摔安全帽離開。

警方調查，打人的施姓男子（36歲）是東港在地人，疑似與陳姓女店員（40歲）發生感情糾紛，一氣之下失控痛下狠手。而陳姓女店員當晚隨即到東港派出所報案，並對男子提出傷害告訴。