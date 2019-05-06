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駭客黃牛集團入侵售票系統 五月天演唱會門票秒殺

2019-05-06 16:03聯合報 記者李奕昕╱即時報導

刑事局查獲李姓男工程師以駭客技術入侵拓元售票系統，搶購樂團五月天演唱會門票，上網...
刑事局查獲李姓男工程師以駭客技術入侵拓元售票系統，搶購樂團五月天演唱會門票，上網販賣3倍售價黃牛票。記者李奕昕／翻攝
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電子業李姓男工程師涉嫌以駭客技術入侵拓元售票系統，竄改會員資料，搶購樂團五月天演唱會門票，上網販賣3倍售價黃牛票，刑事局查獲李等4人，清查得手551張門票，獲利約400萬元，懷疑幕後是有組織的駭客黃牛集團。

警方調查，李姓男子（38歲）在新北市某電子零件公司擔任工程師，鎖定樂團五月天去年底至今年初在台中市舉辦的10場演唱會，去年9月起撰寫程式入侵拓元售票系統，刪除會員填寫的姓名、手機、地址、身分證字號等帳號資料，竄改ID代號後重新填入。

李取得298筆會員帳號，訂購551張門票，由王姓女友及友人徐姓姊妹匯款購票，再透過淘寶網或臉書轉賣黃牛票，原始票價800至4000元，黃牛票價從2000至1萬1000元不等，犯嫌賺到3倍價差。

拓元公司接到大批會員反映，指無法登入帳號購票，檢查會員資料庫發現遭駭客竄改，去年12月報案，刑事局偵九大隊第二隊追查網路IP及匯款金流，發現IP利用跳板落在美國，上月23日搜索新北市及桃園市的犯嫌住處，帶回李等4人調查。

李否認竄改會員資料，供稱透過管道取得門票，提高價格轉賣；王女及徐姓姊妹均稱由李提供門票轉賣，不清楚來源。

五月天演唱會並非首次遭黃牛搶票，前年1月，刑事局查獲諶姓男子等7人，涉嫌以「身分證自動產生器」手法，用自動訂票程式大肆購票，警方查出兩案犯嫌有金流往來，懷疑幕後是有組織的黃牛集團。

警方查扣李的電腦，發現有駭客程式、售票帳冊等電磁記錄，詢後將李等4人依妨害電腦使用、詐欺罪嫌函送法辦，清查約20個匯款購票的金融帳戶，研判是共犯所有，持續通知到案說明。

刑事局查獲李姓男工程師以駭客技術入侵拓元售票系統，搶購樂團五月天演唱會門票，上網...
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刑事局查獲李姓男工程師以駭客技術入侵拓元售票系統，搶購樂團五月天演唱會門票，上網販賣3倍售價黃牛票。記者李奕昕／攝影
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刑事局查獲李姓男工程師以駭客技術入侵拓元售票系統，搶購樂團五月天演唱會門票，上網販賣3倍售價黃牛票。記者李奕昕／翻攝
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駭客演唱會
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