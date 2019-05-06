「薔薔」林嘉凌豪宅毒趴 驗尿通過獲不起訴

2019-05-06 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



驗尿報告出爐後，檢察官認定薔薔等5人並未吸毒，因此不起訴。 圖／薔薔提供 分享 facebook 黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌遭檢舉在北市大直一處豪宅有人辦毒趴，經檢警入內調查後起獲大麻、K他命等毒品，將林女與男女友人共12人移送法辦。台北地檢署依驗尿報告認定薔薔等5人沒吸毒，因此不起訴，至於紀和簡姓男子持有安非他命，今依違反毒品危害防制條例持有第二級毒品罪，向法院聲請簡易判決。

林嘉凌曾是節目《我愛黑澀會》成員，因外形豔麗、身材火辣，作風備受爭議，個人形象頻爆偷竊、吸毒、販毒等負面新聞受損，還曾經與壹週刊起糾紛，不過最後均未被起訴。

這已經是「薔薔」林嘉凌第4次因涉及毒品被移送偵辦，但她否認吸毒。檢警查出，中部碾米大亨、紀氏源豐集團董事長紀竹林的么子紀向謙是主辦人，但他否認提供毒品，辯稱現場安非他命、大麻等二級毒品是友人先前來住處開趴留下。

今年3月12日，檢察官複訊後，諭令紀以8萬元交保，但他稱籌不出保金，檢察官改諭令限制住居並請回。林嘉凌則請回，另11人各以1萬元至3萬元交保，均限制住居、請回。

驗尿報告出爐後，檢察官認定薔薔等5人並未吸毒，因此不起訴，至於紀向謙和簡姓男子則持有安非他命，檢方依毒品危害防制條例持有二級毒品罪，向法院聲請簡易判決處刑。

此外，豪宅中還有多名涉案者，由檢方另案偵辦中。