影／戀愛詐騙陷阱不斷 警一眼戳破假美軍謊言

2019-05-05 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



網路戀愛詐騙不斷，台北市53歲曾姓女子今年二度遭國外網友詐騙金錢，上月29日，曾女前往台新銀行內湖分行要匯款500美元給遠在敘利亞的美軍男友，行員發現異狀後報案，西湖派出所員警發現假美軍稱曾女「親愛的」，且借過一次錢尚未歸還，這次又稱需要錢買手機，戳破騙局，成功攔阻詐騙。

警方指出，4月29接獲台新銀行內湖分行鄭姓經理及陳姓專員通報，立即趕往查看，發現曾女在臉書認識外國網友，兩人交往沒見過面，僅透過文字訊息聊天，對方自稱是在敘利亞的美軍，且想到台灣找曾女，需要買新手機方便聯繫，要求曾女援助5百美金。

曾女不疑有他前往銀行匯款，幸好行員及時發現異狀報案，派出所警員許竣凱獲報到場，發現曾女在今年2月已匯錢，但男子遲遲未還錢，許員查看兩人對話訊息，一眼看破「這就是詐騙！」，苦口婆心勸導，並說明詐騙手法，曾女才恍然大悟接受遭騙事實。

無獨有偶，中山分局長安東路派出所上月23日獲報，台灣銀行松江分行，1名男子在臨櫃打算匯出2千英鎊，但因帳戶有異，認為有遭詐騙之虞，警員歐晉廷、劉翰元到場協助，發現男子也陷入網路戀愛詐騙陷阱。

警方指出，男子在交友網站認識女網友，女方聲稱投資失利需緊急救助，男子前往銀行填寫匯款單，要匯款至境外指定帳戶，經警方說明勸阻，男子恍然大悟知道被女網友詐騙。