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金變態！ 超商「通便器攝狼」落網 身上還有多支通便器

2019-05-05 16:17聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市警方前（3）日獲報有人在超商廁所中利用通便器裝設針孔偷拍，警方循線追查，立刻在昨晚11時許於新北市逮到一名46歲邱姓犯嫌，發現邱身上還有多支通便器，他坦承在超商、咖啡廳等處都有過類似犯行，警詢後依妨害秘密罪送辦。

警方表示，有民眾5月3日報案，稱有人在便利超商內，利用通便器吸盤處裝設針孔攝影機偷拍他人如廁畫面，還備有電池以利長時間拍攝。警方獲報後立刻調閱監視器畫面，初判已有10名男女受害，並鎖定一名單身、從事電腦工程師的46歲邱姓嫌犯。

警方昨晚到邱嫌常出沒的中永和一帶守候，成功等到邱嫌現身，邱嫌面對警方盤查，一度想掙脫落跑，但仍遭優勢警力牽制行動，跑沒兩步就投降向警方表示「我配合」。

警方將邱帶回後，發現邱身上竟然還有數支裝有針孔攝影機的通便器，其中還有一支是剛回收的通便器，邱坦承，他在便利超商、咖啡廳等處都有過類似犯行，警方詢後依妨害秘密罪將邱送辦。

警方提醒，民眾於公共廁所如廁時，如對週遭設置有疑慮，可以閃光燈照出針孔攝影機紅外線光來作初步檢查，以避免攝狼入侵，造成隱私遭窺。小心翼翼、保持警覺，如有發現可疑犯嫌，請隨時撥打110報案，警方將立即到場處理，共同維護社會安寧，打造幸福的生活空間。

「通便器攝狼」是一名單身、從事電腦工程師的46歲邱姓嫌犯。記者李隆揆／翻攝
「通便器攝狼」是一名單身、從事電腦工程師的46歲邱姓嫌犯。記者李隆揆／翻攝
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邱嫌在便利超商內，利用通便器吸盤處裝設針孔攝影機偷拍他人如廁畫面，還備有電池以利...
邱嫌在便利超商內，利用通便器吸盤處裝設針孔攝影機偷拍他人如廁畫面，還備有電池以利長時間拍攝。
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超商咖啡廳

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