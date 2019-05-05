地震松仁路誤傳「地裂」警移送2人 律師：大砲打小鳥

2019-05-05 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市信義區松仁路非地震造成道路裂縫，而是修補路面痕跡。圖／本報資料照片 分享 facebook

台北市松仁路在上月地震後，傳出「地裂」消息，在網路掀起熱議，北市府事後澄清是日前修補道路痕跡，並無安全顧慮。刑事局案發後追查，原始創作者是科技公司王姓男員工，轉發照片到批踢踢上的是賴姓女子，認為2人涉嫌散佈謠言，足以影響公共之安寧，依社會秩序維護法，移送台北地院簡易庭裁處。

4月18日下午13時1分花蓮發生6.1級大地震，同日13時30餘分，透過line通訊軟體，快速轉傳一張從上空往下拍攝的照片，附加文字寫上「台北市松仁地上出現巨大裂痕」。雖然事後北市府勘查發現是修補路面痕跡，但警方懷疑有人刻意惡意捏造假訊息，企圖以假天災來擾亂民心。

警方指出，台大批踢踢在當日13時23分，台中市賴姓女網友最早發表「爆卦_馬路裂開了」，她也曾在群組說「發廢文」，懷疑她意圖讓更多人知道地裂，並影響公共安寧。賴女到案坦承自己辦法確認消息，應該要先查證。

警方表示，假地裂事件中，有眾多網友轉發照片，但並沒有將所有轉發照片的網友都列為辦案標的，而是認為有心散佈消息者違法，全案通知包含賴女等8名網友到案說明，並溯源找到照片的原始創作者王姓男子。

地震發生時，王男在松仁路大樓上班，用手機從公司拍下松仁路路況照片。警方認為，王男「未經查證」，13時7分在手機照片加上「松仁路馬路裂開」標題，轉發到line的8個群組;賴女收到照片後，轉發在公開網站造成擴大轉傳效應，兩人行為導致渲染性假消息效應，涉及散佈謠言，足以影響公共之安寧者，引起國人產生假天災恐慌，依照社維法移送裁處。

陳姓市民認為，當時適逢地震天災，民眾得知訊息，勢必會轉發訊息，只是把訊息貼到批踢踢上，就被當成散佈謠言，警方做法太過強硬，天災發生時人民該怎麼去證實消息？查證消息、澄清錯誤內容，本該就是政府的責任。

伯衡法律事務所所長翁偉倫表示，「馬路裂掉」的訊息是否會造成社會恐慌、民眾是否因訊息人心惶惶，警方尚未釐清是否符合社會秩序維護法的構成要件，就找到發訊息的人，宛如「大砲打小鳥」，太浪費辦案資源。