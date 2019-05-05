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一男一女未查證散布地裂假消息 刑事局查到...GG了

2019-05-05 14:34聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

今年4月18日下午13時01分，發生花蓮6.1級大地震，當時整個台北市發生劇烈搖晃，不久在13時30餘分，LINE等通訊軟體就快速轉傳「台北市松仁地上出現巨大裂痕」訊息，並夾帶從高處拍攝台北市松仁路疑似地裂照片，消息內容非常聳動，引起多數國人恐慌，媒體擴大報導後，直到消防人員在現場勘察才發現為柏油外洩所致，但後續有民眾質疑是否有人刻意惡意捏造假訊息，企圖以假天災來擾亂民心，刑事局電偵大隊立即成立專案小組擴大追查假消息來源。

警方依據媒體報導時序，搜尋網友熱烈討論的各社群平臺，發現「台大PTT網站」當天下午13時23分，有網友所發表文章標題「爆卦_馬路裂開了」最早，最後清查出該篇文章是由台中市賴姓女網友所發表，但她表示是從網友群組轉貼內容取得，並非照片拍攝者。

警方後續溯源逐層追查Line通訊軟體群組訊息，終於在4月23日，在台北市找到照片原始拍攝者王姓男子，並通知男子到場說明，他稱地震當下第一時間從公司拍攝到台北市松仁路面裂痕照片，坦承在沒有查證下，立即在13時07分以「松仁路馬路裂開」標題加上手機中所拍攝照片，發送到Line群組中，沒想到短時間竟遭大量轉傳出去，才發現鑄成大錯。

警方說，王姓男子「未經查證」，擅將自己拍攝及撰寫台北市松仁路地裂的圖文以LINE群組散布；賴姓女子「未經查證」，就將台北市松仁路地裂等圖文張貼在公開網站，造成擴大轉傳效應，兩者行為導致渲染性假消息效應，引起國人產生假天災恐慌，為能釐清發文者動機及導正視聽，刑事局已針對照片拍攝王姓男子及文章散布者賴姓女子，依社會秩序維護法第63條規定「涉及散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定，移由轄區警察局報請法院裁處，警方呼籲國人在刊登任何重大訊息及轉貼來路不明文章前，必須先查證內容再發表，以避免觸法。

松仁路地裂假消息，刑事局逮捕兩人。圖/記者廖炳棋翻攝
松仁路地裂假消息，刑事局逮捕兩人。圖/記者廖炳棋翻攝
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松仁路地裂假消息，刑事局逮捕兩人。圖/記者廖炳棋翻攝
松仁路地裂假消息，刑事局逮捕兩人。圖/記者廖炳棋翻攝
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北市地震

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